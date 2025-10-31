Diego Valenzuela "desafía" a Santilli para 2027 pero pide "un candidato violeta"

Diego Valenzuela , intendente de Tres de Febrero y legislador electo en la provincia de Buenos Aires, abrió la puerta a una eventual interna con Diego Santilli para definir al candidato a gobernador en 2027, aunque dejó en claro que el candidato tiene que ser de La Libertad Avanza .

El dirigente, que este año dejó el PRO para sumarse a las filas libertarias, aseguró que "en la Provincia tiene que haber un candidato violeta" y pidió "trabajar unidos para ganarle al kirchnerismo". Y si bien dijo que aún falta para la elección, su intención es "estar en el equipo que recupere la Provincia para el cambio".

De esta manera, Valenzuela salió al cruce de Santilli, el primero que se anotó en la carrera hacia la sucesión de Axel Kicillof, y que tras el triunfo del 26 de octubre aseguró: “ Me gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires . Me encanta, me motiva ”.

Ya durante los festejos del domingo por la noche, Cristian Ritondo postuló a Santilli como candidato de su espacio para 2027 y así volver a tener el control del territorio que le perteneció a María Eugenia Vidal en el período de 2015 a 2019. Y horas atrás, el expresidente Mauricio Macri habló de tener un candidato del PRO en 2027, lo que busca marcar la cancha del ahora socio minoritario de LLA.

Esta idea del PRO choca en parte con la que tenía Karina Milei y su sector, al menos hasta antes del domingo. Es que caída en desgracia la figura de José Luis Espert (quien tampoco era del agrado karinista), la fuerza violeta deberá generar una figura de cara a 2027. Y Valenzuela parece ser uno propio y con buena imagen.

La idea de Diego Valenzuela

En una entrevista con Laca Stream, Valenzuela planteó que, "2027 queda lejos, pero quiero ser parte de ese proceso de ganarle la Provincia al kirchnerismo. Creo que La Libertad Avanza tiene que tener un candidato violeta, y después vendrán los acuerdos con el PRO o con el radicalismo peluca que quiera ayudar, como ya ocurrió en el Congreso".

En ese sentido, no descartó una competencia interna para definir al postulante libertario. "Para ganarle al kirchnerismo en la Provincia tenemos que estar juntos todos los que pensamos parecido. Inclusive no descarto que haya una PASO, que al candidato a gobernador lo elija el pueblo bonaerense", señaló.

Si bien Santilli no está afiliado a La Libertad Avanza, Valenzuela destacó: "El candidato era José Luis Espert y hubo un acuerdo con el PRO que lo promoví con Patricia (Bullrich). Tuvimos razón cuando decíamos que teníamos que ir juntos y muchos nos trataban de traidores. Finalmente fuimos juntos y esa es una de las variables que hayamos ganado el domingo".

El intendente también explicó su salida del PRO y su acercamiento al espacio de Javier Milei. "Viniendo del PRO, sentí que era momento de apoyar el cambio que votaron los argentinos, que además se expresó en un acuerdo con Patricia (Bullrich), con (Luis) Petri y con muchos sectores del PRO. Tengo una relación personal con el Presidente y lo quiero ayudar", indicó. (DIB)