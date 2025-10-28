Diego Santilli toma impulso para 2027: "Me gustaría ser gobernador"

Tras el espaldarazo que recibió La Libertad Avanza en las urnas el pasado domingo, Diego Santilli , quien renovó su banca a diputado nacional, ya puso en marcha su carrera hacia 2027 y aseguró, sin vueltas, que le gustaría ser gobernador por la provincia de Buenos Aires.

Santilli, quien ya intentó esa gesta hace dos años pero perdió la interna del PRO con Néstor Grindetti, reconoció que tiene como objetivo ser el sucesor de Axel Kicillof , algo que ven con buenos ojos desde el macrismo pero con cierta distancia de las filas libertarias. “ Me gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me encanta, me motiva ”, afirmó.

En ese sentido, el legislador subrayó que su objetivo es llevar las ideas del cambio y las reformas al territorio que concentra más de un tercio del producto bruto del país y donde, según remarcó, tiene la oportunidad de “generar trabajo, seguridad y desarrollo”.

“Quiero llevar estas reformas, estas ideas del cambio, a la provincia de Buenos Aires , porque tiene todo: 38% de la población, 35% del producto bruto interno, líder en cabeza de ganado, en soja, en trigo, en industria. Los principales puertos de salida de cereales, el segundo polo petroquímico de Latinoamérica. Esa provincia tiene el potencial de generar empleo, mejorar la calidad de vida y avanzar en seguridad. Esa pelea me gusta darla”, expresó en diálogo con Infobae en Vivo.

El candidato del PRO

Ya durante los festejos del domingo por la noche, tras conocerse los resultados de las elecciones, Cristian Ritondo postuló a Santilli como candidato de su espacio para 2027 y así volver a tener el control del territorio que le perteneció a María Eugenia Vidal en el período de 2015 a 2019. “Es nuestro candidato a gobernador de la Provincia", afirmó Ritondo en medio de la celebración del bunker libertario.

Esta idea del PRO, socio minoritario de LLA, choca en parte con la idea que tenía Karina Milei y su sector, al menos hasta antes del domingo. Es que caída en desgracia la figura de José Luis Espert (quien tampoco era del agrado karinista), la fuerza violeta deberá generar una figura de cara a 2027.

La candidata en 2023 de este espacio fue Carolina Piparo, de idas y vueltas en la relación con Javier Milei. La actual diputada sacó 24,5% de los votos, apenas por debajo de Grindetti con 26,6%, y lejos de Kicillof que se impuso con 44,9%.

Ahora, todo indica que LLA y el PRO conformaron una alianza que se mantendrá en 2027 para intentar ganar la provincia. "Esta fue una alianza buena, trabajosa y exitosa, que hay que sostener y fortalecer. El error de 2023 fue la división. Hay que evitar que el electorado del cambio se disperse", dijo Santilli. Y cerró: "La provincia de Buenos Aires tiene todos los recursos para salir adelante. Me motiva liderar ese proceso y pelear para que genere más trabajo, mayor seguridad y una vida mejor para todos".