jueves 04 de junio de 2026
4 de junio de 2026 - 14:00

Cómo serán los exámenes de ingreso a las residencias médicas bonaerenses

Más de 7 mil aspirantes rendirán el examen de profesionales de la salud tras la eliminación del sistema unificado nacional.

Por Agencia DIB
El examen de las residencias médicas.&nbsp;

El examen de las residencias médicas. 

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informó las medidas de seguridad, organización y control que regirán durante el examen ERES Bonaerense 2026 los días 18 y 19 de junio en distintas sedes bonaerenses. Esta propuesta surgió como respuesta ante la decisión del Gobierno nacional de discontinuar el sistema unificado de residencias médicas.

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Este año, más de 7 mil aspirantes rendirán el examen de ingreso a los más de 2 mil cupos a residencias bonaerenses que ofrece la Provincia, que impulsó un esquema propio para garantizar la continuidad, transparencia y organización del acceso a las residencias en el sistema público.

El operativo busca garantizar condiciones de transparencia, equidad y orden en una de las instancias más importantes para el ingreso al sistema público de residencias médicas, donde cada año se presentan miles de profesionales de todo el país.

Entre las principales medidas, se estableció la prohibición total del uso de dispositivos electrónicos durante el examen, incluyendo teléfonos celulares, relojes inteligentes, tablets, notebooks, auriculares y cualquier tecnología con capacidad de comunicación o almacenamiento. Además, las y los postulantes deberán mantener muñecas y orejas visibles durante toda la evaluación para facilitar los controles.

Exámenes de Residencias de la PBA

Desde la cartera sanitaria bonaerense advirtieron que cualquier intento de fraude, uso indebido de tecnología o conducta vinculada a deshonestidad académica implica la descalificación automática del/la aspirante. Asimismo, se recordó que el ingreso al examen será únicamente con acreditación de identidad mediante DNI vigente o documentación oficial habilitante. Solo podrán ingresar las personas autorizadas para rendir.

Cada postulante deberá verificar previamente la dirección de la sede elegida y horario asignado, ya que no se permitirá rendir en un lugar o fecha diferente a la establecida. Las sedes son: La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Pergamino.

Las residencias son una formación de posgrado intensiva en servicio que articulan estudio y trabajo, y se desarrolla en efectores públicos provinciales y municipales de los distintos niveles de atención, así como también en establecimientos privados que cuenten con convenio con la cartera de Salud.

El Ministerio define cada año los cargos a concursar en residencias básicas, articuladas y posbásicas, en función de las necesidades sociosanitarias bonaerenses. La Provincia ofrece más de 2300 cupos que se pueden consultar en https://www.ms.gba.gov.ar/escuela/residencias/examen-residencias-bonaerenses/

Fuente: Agencia DIB

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