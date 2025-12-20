Cristina evoluciona "sin complicaciones post operatorias" después de su intervención por apendicitis

La expresidenta Cristina Fernández fue intervenida quirúrgicamente este sábado por un cuadro de “apendicitis con peritonitis localizada” y evoluciona “sin complicaciones post operatorias”, informó anoche el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires.

Panorama Político Bonaerense Kicillof, entre la federalización por mano ajena y los mil focos de la pelea sin fin con el camporismo

“La doctora Cristina Fernández de Kirchner ingresó a nuestra institución el día de hoy (sábado) presentando dolores abdominales compatibles con síndrome apendicular agudo. El diagnóstico fue confirmado por los medios correspondientes. La paciente fue sometida durante horas de la tarde a una cirugía laparoscópica, que confirma el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada, evolucionando hasta el momento sin complicaciones post operatorias”, dice el comunicado del Otamendi, firmado por la directora médica Marisa Lanfranconi .

La expresidenta fue trasladada el sábado desde su domicilio del barrio porteño de Constitución al Sanatorio Otamendi , donde debió ser intervenida quirúrgicamente tras ser diagnosticada con un cuadro de apendicitis . El traslado se realizó con autorización judicial, en el marco de la prisión domiciliaria que cumple desde hace seis meses luego de quedar firme su condena por corrupción en la causa Vialidad .

Según confirmaron fuentes del entorno de la exmandataria, un equipo médico acudió al departamento de San José 1111 tras registrarse dolores abdominales. Luego de una primera evaluación clínica, los profesionales determinaron la necesidad de realizar estudios más exhaustivos en el centro de salud, donde finalmente se confirmó el diagnóstico y se dispuso una intervención quirúrgica de urgencia.

Parte Médico Cristina Fernández

Militantes en la puerta del Sanatorio Otamendi

Desde el entorno de Cristina Fernández, de 72 años, habían informado que no se brindarían detalles adicionales sobre su estado de salud y que cualquier novedad sería comunicada exclusivamente a través de los partes médicos oficiales del Sanatorio Otamendi, donde suele atenderse por su cobertura de medicina prepaga.

Durante la tarde, algunos militantes se acercaron hasta la puerta del sanatorio, ubicado sobre la calle Azcuénaga, para expresar su apoyo. Entre ellos se destacó la presencia de la intendenta de Quilmes y dirigente del PJ nacional, Mayra Mendoza. En la vereda, frente a la clínica, se desplegó una bandera con la consigna “Nunca caminarás sola”, una frase asociada históricamente a la hinchada del club inglés Liverpool.

Prisión domiciliaria

La expresidenta se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, confirmada el 10 de junio por la Corte Suprema de Justicia. El fallo dejó firme la sentencia dictada en la causa Vialidad, que también incluyó el decomiso de aproximadamente $ 84.000 millones por defraudación al Estado mediante contratos de obra pública.

Desde entonces, Cristina Fernández permanece en su domicilio donde participa de audiencias judiciales de manera virtual. En particular, asiste desde su casa a las audiencias del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 7 por la denominada causa Cuadernos, que se desarrollan dos veces por semana.

En los últimos días, el juez federal Jorge Gorini, encargado de la ejecución de la condena, dispuso nuevas restricciones respecto de las visitas que recibía la exmandataria, limitándolas a médicos, abogados y familiares directos. También autorizó el acceso a la terraza del edificio por un lapso máximo de dos horas diarias.

Fuente: Agencia DIB