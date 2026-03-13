Cañuelas: implementan hasta un 100% de exenciones para remises y habilitaciones

Cañuelas y una serie de medidas que apoyan a los contribuyentes.

El Municipio de Cañuelas renovó una serie de beneficios fiscales para apoyar a comercios, pymes y contribuyentes del distrito, frente a un escenario de caída del consumo , retracción en las ventas y el incremento tanto de servicios como de alquileres.

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Las medidas fueron establecidas a través de los decretos 0082/26 y 0079/26, mediante los cuales se prorrogan programas de regularización tributaria y promoción de la actividad económica local, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y sostener el entramado productivo del distrito.

A través del Decreto 82/86, se contemplan beneficios fiscales para el sector comercial y productivo. Entre las medidas se destaca la eximición del 100% de la tasa de habilitación municipal para comercios, industrias y servicios que tramiten su habilitación durante el año 2026.

El programa también dispone la exención total de los derechos por publicidad y propaganda correspondientes al ejercicio 2026, beneficio que alcanza tanto a nuevos emprendimientos como a comercios que ya se encuentran habilitados y al día con sus obligaciones tributarias.

Asimismo, se establece la eximición del 100% de la tasa de habilitación y servicios de desinfección para los vehículos destinados al servicio de taxis, remises y combis.

Programa de Facilidades de Pago de Obligaciones Tributarias

Asimismo, el Decreto 79/26 permite regularizar deudas correspondientes a la Tasa de Servicios Generales y la Tasa de Seguridad e Higiene generadas hasta el 31 de diciembre de 2025.

El régimen contempla planes de pago de hasta 18 cuotas, con beneficios importantes para quienes adhieran. Entre ellos se destaca la condonación del 100% de intereses, recargos y multas para quienes cancelen de contado, además de reducciones progresivas en los recargos para quienes opten por planes en cuotas. El programa también permite regularizar deudas que se encuentren en instancia judicial o provenientes de planes anteriores.

Desde el municipio señalan que estas medidas no constituyen instrumentos nuevos, sino la continuidad de una política pública que se viene implementando en los últimos años con el objetivo de respaldar la actividad comercial y productiva del distrito y acompañar a los contribuyentes responsables.

Otras medidas implementadas

La modificación en los parámetros utilizados para calcular la Tasa de Seguridad e Higiene , incluida en la Ordenanza Fiscal y Tributaria, lo que permitirá que pequeños y medianos comercios e industrias registren reducciones reales de entre el 30% y el 50% en el monto a pagar al presentar su declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025.

, incluida en la Ordenanza Fiscal y Tributaria, lo que permitirá que pequeños y medianos comercios e industrias registren reducciones reales de entre el 30% y el 50% en el monto a pagar al presentar su declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025. Un sistema de pago anticipado de tasas para grandes empresas, industrias y clubes de campo, que permite obtener reducciones reales en los montos a abonar durante el ejercicio 2026, con rebajas que en algunos casos alcanzan hasta el 70%.

para grandes empresas, industrias y clubes de campo, que permite obtener reducciones reales en los montos a abonar durante el ejercicio 2026, con rebajas que en algunos casos alcanzan hasta el 70%. Se mantienen los beneficios tributarios para empresas radicadas en parques industriales, que incluyen reducciones en derechos de construcción y en distintas tasas vinculadas a la actividad productiva, a lo que se sumará próximamente una nueva reducción en la tasa vinculada a la instalación productiva.

Fuente Agencia DIB