sábado 14 de marzo de 2026
14 de marzo de 2026 - 09:33

Profesionales de la salud de CICOP aceptaron el aumento salarial propuesto por la Provincia

La oferta del Gobierno bonaerense contempla una suba del 9% en tres tramos, con instancia de revisión en mayo y reapertura de las negociaciones en junio. Se comenzarán a discutir recategorizaciones.

Por Agencia DIB
El gremio de los profesionales de la salud pública bonaerense aceptó la propuesta de la administración de Axel Kicillof.

El gremio de los profesionales de la salud pública bonaerense aceptó la propuesta de la administración de Axel Kicillof.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (CICOP) aprobó este viernes y por amplia mayoría la propuesta salarial presentada en paritarias por el Provincia. La resolución se tomó en el congreso de delegados realizado en las últimas horas, donde profesionales y técnicos de la salud pública aceptaron la propuesta. Además, se incorpora una mesa técnica para discutir modificaciones en la estructura salarial del sector.

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Según explicó el gremio en un comunicado, “el Congreso Provincial de Delegados y Delegadas de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) sesionó el viernes 13 de marzo y aprobó por amplísima mayoría la oferta paritaria efectuada por el Gobierno bonaerense para los profesionales y técnicos de la salud pública nucleados en la Ley de Carrera Hospitalaria 10.471”.

De esa manera, “se recepcionó favorablemente una propuesta de aumento salarial del 9% en tres tramos: 1,5% en febrero (consolidado), 5% en marzo y 2,5% en abril, tomando como base de cálculo enero de 2026, con revisión en mayo y apertura de las paritarias en junio. Este nuevo acuerdo paritario alcanza al personal de planta, residentes, becarios y jubilados”.

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Recategorizaciones

“Uno de los puntos centrales de la negociación”, destaca CICOP, “es la conformación de una Mesa Técnica en abril para discutir cambios en la estructura salarial de la Ley 10.471, que dará inicio al proceso de recategorización del salario básico”.

Continúan: “En las asambleas y consultas se valoró el esfuerzo por mejorar la propuesta en un contexto en el que no hay paritarias casi en ninguna provincia, así como la respuesta a un reclamo histórico de CICOP vinculado a la jerarquización del salario de las y los profesionales de la salud. Por primera vez en años, vamos a discutir nuestra estructura salarial y dar el primer paso para avanzar hacia la tan ansiada recategorización”.

Además, “la oferta establece un incremento en la Bonificación de Guardia”, lo que significa que “en los casos de los cargos de guardia el aumento de bolsillo rondará un 13,4% a partir de abril”.

Becarios y mesas de trabajo

El acuerdo confirma “el pase de 3.800 becarios de contingencia (2021 y 2022) a Planta Transitoria (interinatos de la Ley 10.471), medida que había sido anunciada en la Paritaria General del Estado (Ley 10.430)”.

Y también contempla “la realización de mesas de trabajo para abordar distintos aspectos propios de la Carrera Hospitalaria, entre ellos la ampliación de bloqueos a nuevas disciplinas y especialidades, la extensión de la Trayectoria Formativa a otros sistemas de residencias y concurrencias de la Provincia de Buenos Aires, y la reglamentación de los concursos de pase”.

Finalmente, el Congreso resolvió “iniciar una campaña de visibilización por la recategorización salarial del sector” y “participar activamente en las movilizaciones que se realizarán en el marco de los 50 años del último golpe cívico-militar, en unidad con las centrales sindicales y los organismos de derechos humanos”.

Fuente: Agencia DIB

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