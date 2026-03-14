En Madrid, Milei ratificó su alineamiento con Trump y criticó al socialismo

Capitalismo. El presidente Javier Milei dijo que es el sistema más eficiente y justo.

El presidente Javier Milei participó del Foro Económico de Madrid donde volvió a mostrar su alineamiento con el mandatario de Estados Unidos al afirmar: “Gracias al coraje de Donald Trump , el socialismo del siglo XXI se está cayendo a pedazos".

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En la capital española, el líder libertario disertó ante empresarios y dirigentes políticos liberales. “El sistema capitalista es más eficiente, justo y es el único que trae prosperidad a la Tierra”, aseguró.

En su discurso, el mandatario remarcó: "El sistema capitalista es más eficiente, justo y es el único que trae prosperidad a la Tierra".

En su participación. Milei anticipó su próximo libro: "La moral como política de Estado". "No venimos a plantear un slogan, lo respaldo con hechos. Estamos haciendo a la Argentina grande nuevamente", expresó el Presidente. "No negociamos los valores éticos y morales que hicieron grande a occidente", aseguró el jefe de Estado.

"Los valores de occidente son los valores judeo cristianos", indicó Milei. Y agregó: "La basura inmunda del socialismo tiene que salir de la gfaz de la Tierra para que todos podamos prosperar".

Críticas a Pedro Sánchez

Milei afirmó que el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, es un "impresentable". El presidente argentino acusó al líder del PSOE y los demás presidentes socialistas de "todos los problemas de montañas regulatorias tremendas" que imposibilitan "el crecimiento en Europa".

Milei subió al escenario con su clásica canción “Panic Show”, de La Renga, al grito de “Viva la libertad, carajo”, a lo que el público respondió coreando insultos hacia Pedro Sánchez.

Esta no es la primera vez que Milei se refiere al presidente español en esos términos pues en el mismo foro de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha, en años anteriores, el jefe de gobierno argentino se refirió a Sánchez como "bandido" y llamó a su mujer "corrupta".

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El presidente argentino habló de los socialistas como "zurdos roñosos" y animó al público a no dejarse "psicopatear por los zurdos".

Además, afirmó que "cuando uno habla de lo justo", a ello están asociados "nuestros valores" y afirmó: "Les guste o no, los valores de occidente son los judeo-cristianos".

Tras ello, sostuvo entre aplausos que si todos cumpliéramos "con los diez mandamientos y entendiéramos los pecados capitales, la basura inmunda del socialismo saldría de la faz de la tierra para que todos podamos prosperar".

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Los expositores

El Madrid Economic Forum contó con la presencia de economistas, politólogos y especialistas de distintas áreas que debatieron sobre temas como "el emprendimiento, la inversión, la batalla cultural, la comunicación y el impacto de la inteligencia artificial en la economía.

Se presentaron como expositores, además de Milei, el profesor de Ciencias Políticas Miguel Anxo Bastos, los economistas Juan Ramón Rallo, Daniel Lacalle y Eduardo Garzón, la empresaria Marta Marcilla, el abogado Hermenegildo Altozano y el director del Instituto Juan de Mariana, Manuel Llamas.

Temática

La agenda incluyó charlas sobre “Constitución libertaria”, “Desregulación”, “Función empresarial”, “Nuevos modelos educativos”, “Violencia iliberal de género”, “Comunicación y persuasión”, así como un segmento dedicado a “Nuevos medios de comunicación” con la participación de los periodistas Vito Quiles y Víctor Domínguez.

El tramo final de la jornada estuvo para la ponencia de Daniel Lacalle, titulada “La censura: la última arma del estado depredador”, y luego fue el turno de Milei.

Una vez finalizada la exposición del líder libertario, hubo una cena VIP, cuya entrada tenía un costo de 2.500 euros.

Tras finalizar su participación en el evento, Milei emprendía esta noche el regreso a Buenos Aires. El arribo a la Argentina está previsto para mañana a las 9.30, lo que marcará el cierre de su breve escala en España luego de su gira por Estados Unidos y su paso por Chile para la ceremonia de asunción del presidente José Antonio Kast.

Fuente: Agencia DIB