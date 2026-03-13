Las boletas de agua llegarán con un plus retroactivo en abril y mayo: los detalles de la suba

La empresa Aguas Bonaerenses ( ABSA ) comunicó a los usuarios que comenzó a emitir la facturación de abril con los ajustes previstos , de acuerdo a la resolución 66/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos Provincial, y el Decreto 127/2026 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

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En el caso de las personas usuarias residenciales, se suman los montos retroactivos que no pudieron incorporarse en las facturas de febrero y marzo , y que impactan en las facturas de abril y mayo, tal cual fue comunicado oportunamente.

En ese sentido, se advierte que, en los meses de junio y julio, los importes a abonar serán menores, ya que no tendrán el impacto de lo facturado por retroactividad (integrados en la facturación de abril y mayo, correspondientes a febrero y marzo).

Asimismo, se recuerda que el nuevo marco habilita a ABSA a acompañar la evolución inflacionaria a través de actualizaciones tarifarias bimestrales que comenzarán a aplicar el próximo mes de junio. Las mismas tendrán anclaje en el Índice de Salarios y en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) de la "Energía Eléctrica" y las "Sustancias y Productos Químicos" . La aplicación de este mecanismo permitirá sostener el valor vinculado a los efectos de los aumentos de los insumos críticos que capta la fórmula. Al mismo tiempo, se mantienen los beneficios de la Tarifa de Interés Social (TIS) y de la Tarifa de Interés Social Institucional (TISI).

Aún con la futura aplicación de esta fórmula polinómica, las facturaciones estarán por debajo de los montos advertidos en abril y mayo.

En números

A modo de ejemplo, se expone el caso sobre la facturación de una persona usuaria residencial con servicio de agua y cloaca de un rango 5:

Febrero / Marzo (facturación anterior a las resoluciones): $15.347,28 ;

(facturación anterior a las resoluciones): Abril / Mayo (facturación actualizada + retroactivo): $27.623,88 ($21.485,88 actualización, $6.138 retroactivo);

(facturación actualizada + retroactivo): ($21.485,88 actualización, $6.138 retroactivo); Junio / Julio (facturación actualizada): $21.485,88 ;

(facturación actualizada): ; Junio / Julio + polinómica (facturación estimada): $22.368,06.

Boletas digitales

Asimismo, se recuerda a los usuarios que dejarán de recibir las boletas en formato papel: los períodos cuyos vencimientos tienen fecha en abril y mayo serán los últimos en los que se enviará la factura física a los domicilios.

A partir del próximo ciclo de facturación, con vencimientos en junio en adelante, ABSA dejará de hacerlo en virtud de lo establecido por la Ley 15.557, por lo que se requiere que las personas usuarias constituyan y mantengan actualizado un domicilio electrónico, donde se remitirán las facturas digitales del servicio.

En ese sentido, quienes aún no lo hayan hecho deberán comunicar su dirección de correo electrónico al Centro de Atención Telefónica de la empresa: 0810-999-2272, de lunes a viernes de 8 a 18 horas. O bien, acercándose a los Centros de Atención Personalizada de ABSA.

Fuente: Agencia DIB