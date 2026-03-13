viernes 13 de marzo de 2026
13 de marzo de 2026 - 20:45

Luis Caputo sobre la inflación: "En septiembre o en octubre" podría ser del 1%

El ministro de Economía analizó por qué la inflación en febrero fue del 2,9%, igual que en enero, y no bajó. Perspectiva para los próximos meses y optimismo en su gestión.

Por Agencia DIB
El ministro de Economía, Luis Caputo, analizó el índice de inflación de febrero en una entrevista en Todo Noticias (TN). (Imagen de TV)

El ministro de Economía, Luis Caputo, analizó el índice de inflación de febrero en una entrevista en Todo Noticias (TN). (Imagen de TV)

El ministro de Economía, Luis Caputo, reflexionó sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero que dio a conocer el Indec este jueves y aseguró que las medidas económicas que impulsa el Gobierno llevarán a que se retome la senda de la “desinflación” en los próximos meses.

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En una entrevista en Todos Noticias (TN), el ministro subrayó que el “ataque” que sufrió el Gobierno antes de las elecciones legislativas del año pasado impactó de lleno en tres variables determinantes del rumbo económico.

“El año pasado, antes de las elecciones, se generó como una especie de psicosis de que el presidente (Javier) Milei podría perder las elecciones. Todo eso derivó en una dolarización de portafolios muy grande que generó esta repercusión en las tres variables: riesgo país, nivel de crecimiento e inflación. Entonces, veníamos en un proceso de desinflación ya muy avanzado y eso nos hizo retroceder unos casilleros. Ahora esperamos que de vuelta el proceso de desinflación retome y estamos trabajando para para eso”, sostuvo Caputo.

No obstante, precisó que el Gobierno continúa trabajando para volver al camino del descenso del IPC. “La política monetaria sigue apuntando a tener la inflación en los niveles más bajos posibles. El Banco Central sigue manteniendo una política monetaria apretada y eso, al final, termina en una inflación más baja”, indicó.

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¿Se llega al 1% en agosto?

Consultado sobre la posibilidad de que el porcentaje del IPC llegue al 1% en agosto, tal como anticipó meses tras Javier Milei, Caputo expresó: “Podría ser, tranquilamente. Es muy difícil predecir el cuándo en un índice porque es un tema de tiempos. Si no es en agosto, será en septiembre o en octubre”.

En tanto, optimista sobre su gestión, el ministro enumeró: “Tenemos un shock externo realmente brutal y el Banco Central no ha dejado de comprar dólares ninguno de estos días. El riesgo país está estable; la Bolsa, lo mismo. Entonces, el mejor escudo, la mejor política económica que se puede hacer es tener la macroeconomía estabilizada”.

Fuente: Agencia DIB

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