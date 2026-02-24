Causa AFA: realizan allanamientos en Bahía Blanca

La Policía Federal realizó al menos tres allanamientos en Bahía Blanca en el marco de la causa que investiga irregularidades en la AFA. (Archivo La Nueva)

La Policía Federal Argentina llevó adelante al menos tres allanamientos en Bahía Blanca , en el marco de una batería de cerca de 100 operativos simultáneos desplegados en distintas jurisdicciones del país. Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia porteña y se inscriben en la investigación judicial que analiza presuntos actos de corrupción y maniobras financieras en el seno de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ).

Según pudo reconstruirse a partir de fuentes vinculadas a la pesquisa, los operativos locales se realizaron en un edificio de Dorrego 119, a pocos metros de Alsina y del Teatro Municipal; en una vivienda de Las Lomas al 300, en el barrio Palihue; y en un domicilio de Lahual al 100, en el barrio Patagonia.

La información oficial fue escueta, aunque un investigador deslizó que las medidas apuntan a “documentación relacionada con casas de cambio y financieras”, un eje que aparece reiteradamente en los expedientes en curso.

El despliegue de los allanamientos se produjo pocas horas después de que la AFA anunciara un paro de la actividad para la fecha futbolística prevista entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. La decisión generó múltiples interpretaciones dentro del ambiente deportivo y político, especialmente porque coincide con la citación a indagatoria del presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y otros dirigentes.

La AFA enfrenta actualmente varios frentes judiciales. Uno de los principales se originó a partir de una denuncia del organismo recaudador ARCA contra la financiera Sur Finanzas, firma que estaría vinculada al empresario Ariel Vallejo y que, de acuerdo con las actuaciones, tendría conexiones indirectas con la conducción de la entidad madre del fútbol argentino. En ese expediente se investigan presuntas maniobras de lavado de activos y evasión tributaria.

Apropiación indebida

Otro tramo relevante de la causa refiere a la supuesta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, en perjuicio de organismos fiscales. Este planteo, que comenzó como un reclamo estrictamente impositivo, derivó luego en pedidos de documentación contable, análisis de movimientos bancarios y reconstrucción del flujo de fondos dentro de la estructura administrativa de la AFA.

Con el avance de las medidas probatorias, la Justicia federal consolidó además un segundo eje de investigación centrado en el destino de los premios económicos obtenidos tras la consagración argentina en el Mundial de Qatar 2022. Los jueces buscan determinar cómo se administraron esos fondos, qué criterios se aplicaron en su distribución y si existieron transferencias que requieran explicaciones adicionales desde el punto de vista fiscal o contractual.

El tercer frente bajo análisis apunta al circuito financiero vinculado con Sur Finanzas y otras estructuras privadas. En tribunales se intenta reconstruir la denominada “ruta del dinero”, es decir, la secuencia completa de transferencias y operaciones que podrían haber conectado recursos provenientes del fútbol profesional con firmas externas. También se investigan presuntas irregularidades relacionadas con Tour ProdEnter LLC, empresa que administra negocios de la AFA en los Estados Unidos y que, según la pesquisa, habría canalizado fondos hacia compañías sin actividad declarada.

En este contexto, Tapia fue citado a indagatoria y quedó alcanzado por una prohibición de salida del país, una medida que en ámbitos judiciales es interpretada como un indicador de la relevancia institucional del expediente. Mientras tanto, la organización del fútbol argentino transita un escenario de fuerte tensión, obligado a sostener su calendario deportivo y, al mismo tiempo, enfrentar el avance de investigaciones que podrían tener impacto en la conducción dirigencial de cara al Mundial 2026.

Fuentes judiciales coinciden en que las próximas resoluciones procesales serán determinantes para definir el alcance de las causas y el futuro de la investigación, en un clima que ya trasciende lo estrictamente deportivo y se proyecta sobre la vida institucional del fútbol argentino.

