Quién es Violeta Kreimer, la productora bonaerense que ganó un Oscar

La 98ª edición de los premios Oscar dejó una presencia argentina en el escenario de Hollywood . La bonaerense Violeta Kreimer fue parte del equipo que subió a celebrar el premio a mejor cortometraje de ficción por Deux personnes échangeant de la salive (“Dos personas intercambiando saliva”), una producción francesa que compartió la estatuilla en un empate histórico dentro de la categoría.

El reconocimiento se repartió con The Singers, dirigido por Sam Davis, en una decisión poco habitual dentro de la Academia. De esta manera, el trabajo encabezado por la dupla de directores Alexandre Singh y Natalie Musteata se llevó uno de los premios de la noche con una historia singular ambientada en una sociedad distópica.

Kreimer, productora del cortometraje, nació en la localidad bonaerense de Vicente López y desde hace años desarrolla su carrera en Francia. Su participación en el proyecto la llevó a ser parte de la delegación que celebró el premio en el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles, en una ceremonia que reunió a las principales figuras del cine mundial.

La productora argentina se trasladó a París a los 20 años como parte de un intercambio universitario mientras estudiaba Ciencias Políticas. El viaje terminó marcando el rumbo de su vida: con el tiempo decidió radicarse en la capital francesa y reorientar su carrera hacia el mundo del cine.

Embed - Violeta Kreimer en la Alfombra Roja de los Oscars®

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Antes de dedicarse a la producción audiovisual, trabajó durante más de una década en el ámbito del arte contemporáneo. En ese período pasó por el campo de la fotografía y luego dirigió el taller del artista francés Xavier Veilhan, quien representó a Francia en la Bienal de Venecia de 2017.

Tras esa experiencia, fundó la productora Misia Films junto a la italiana Valentina Merli, una iniciativa que comenzó a gestarse justo en el inicio de la pandemia de coronavirus.

Kreimer Violeta Kreimer junto a la otra productora, Valentina Merli, ganadoras del Oscar.

El origen del cortometraje

El proyecto que terminó ganando el Oscar nació durante el confinamiento. En un primer momento, la idea era desarrollar una serie que registrara espacios culturales cerrados durante la pandemia.

“El proyecto empezó siendo una serie que era al principio filmar dentro de las galerías cerradas. Cuando terminó el covid quisimos seguir y comenzamos a filmar de noche”, explicó Kreimer en entrevistas previas a la ceremonia.

En ese proceso se sumaron el artista Alexandre Singh y la curadora Natalie Musteata, quienes venían buscando una oportunidad para trabajar juntos. El acceso a locaciones emblemáticas de París, como las Galerías Lafayette, permitió desarrollar el germen del cortometraje que finalmente llegó a los Oscar.

Una historia distópica

Dos personas intercambiando saliva dura 36 minutos y se acerca al formato de mediometraje. La historia transcurre en una París imaginaria donde besar está prohibido y castigado con la muerte, mientras que las personas utilizan cachetazos como forma de pago o intercambio social.

La protagonista, Angine -interpretada por la actriz iraní Zar Amir Ebrahimi- es una compradora compulsiva que trabaja en una tienda de lujo y termina enamorándose de una vendedora. A pesar de las estrictas prohibiciones de ese mundo distópico, ambas construyen un vínculo afectivo que desafía las reglas de la sociedad en la que viven.

La premisa, que mezcla sátira y surrealismo, convirtió al cortometraje en una de las propuestas más originales de la categoría.

Un recorrido internacional

Antes de llegar a los premios de la Academia, el film ya había construido un sólido recorrido internacional. La obra participó en más de 70 festivales alrededor del mundo y obtuvo cerca de 20 premios.

Uno de los hitos más importantes se produjo en el Festival de Clermont-Ferrand, considerado el encuentro de cortometrajes más importante del mundo, donde la producción recibió el Premio del Público.

Para Kreimer, ese reconocimiento fue una señal del impacto que la historia estaba generando entre los espectadores.

“Fue la constatación de que teníamos un público más amplio del que pensábamos”, señaló la productora al recordar aquella experiencia.

El respaldo de grandes figuras del cine

En el camino hacia los Oscar, el cortometraje también recibió el respaldo de importantes figuras del cine internacional. Las actrices Isabelle Huppert y Julianne Moore oficiaron como “madrinas” del proyecto durante la campaña para lograr la nominación.

Ambas se sumaron después de ver el trabajo terminado y decidieron apoyar la difusión del film entre votantes de la Academia.

Según relató Kreimer, el equipo organizó en París un evento especial para presentar el cortometraje ante miembros de la industria, donde también participaron figuras como Catherine Deneuve.

“A Isabelle le encantó el corto y tuvo luego un encuentro de media hora con los directores. Le propusimos ser madrina y con una generosidad absoluta aceptó”, recordó la productora.

En el caso de Julianne Moore, la actriz conoció el proyecto a través de su agente y se puso en contacto con los realizadores para felicitarlos.

El camino hasta la nominación

El proceso para llegar a los Oscar es exigente, especialmente en la categoría de cortometrajes. Según explicó Kreimer, inicialmente ingresan alrededor de 250 producciones a la plataforma de votación.

Cada miembro de la Academia debe ver al menos 42 cortos para participar en la primera ronda, que reduce la lista a 15 títulos. Luego, los votantes deben visualizar esa selección para elegir finalmente a los cinco nominados.

El cortometraje francés logró atravesar todas esas etapas hasta convertirse en uno de los finalistas de la categoría y finalmente llevarse la estatuilla.

Un logro con emoción familiar

Para Kreimer, la experiencia de llegar a los Oscar tuvo también un significado personal y familiar.

“Lo que más me emocionó fue confirmar con este equipo que podíamos hacer un proyecto que trascendiera las fronteras, con tanto impacto”, expresó.

La productora también recordó la reacción de sus hijas y de su madre al conocer la nominación.

“Ellas saben que me dedico a la producción, pero por primera vez puede sintetizarse en algo concreto que pueden entender”, señaló.

Así, la bonaerense nacida en Vicente López sumó su nombre a la lista de argentinos que dejaron su huella en la mayor gala del cine mundial, en una edición que volvió a demostrar que el talento local puede abrirse camino en la escena internacional.

Fuente: Agencia DIB