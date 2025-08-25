martes 26 de agosto de 2025
25 de agosto de 2025 - 20:23

Un hombre de 73 años mató a un ladrón que entró a su casa y lo amenazó con un cuchillo

Según declaró el propio jubilado, el delincuente lo amenazó y le pidió que le entregara su dinero, pero él decidió actuar y disparó varias veces para poner en fuga al asaltante.

Por Agencia DIB
La justicia determinó que el jubilado asaltado en su casa actuó en legítima defensa al matar al ladrón.

La justicia determinó que el jubilado asaltado en su casa actuó en "legítima defensa" al matar al ladrón. 

Un jubilado de 73 años mató a balazos a un ladrón que había entrado a robar a su casa en González Catán, partido de La Matanza. El delincuente ingresó de madrugada y amenazó al hombre con un cuchillo. En esa circunstancia, la víctima sacó su arma y efectuó varios disparos.

Justicia Bahía Blanca. - ANJ -

Bahía Blanca: cuatro años de prisión por enviar droga por Uber

El hecho ocurrió en calle Villanueva al 6800, en la localidad de Villa Dorrego. Un joven de 22 años, identificado como Leonardo Alvarenga, ingresó de madrugada con intenciones delictivas al tiempo que el dueño de casa escuchó ruidos que venían de la cocina y agarró su arma. Cuando salió de la habitación, se encontró con el ladrón con un cuchillo en la mano.

Según declaró el propio jubilado, el delincuente lo amenazó y le pidió que le entregara su dinero, pero él decidió actuar y disparó varias veces para poner en fuga al asaltante. No obstante, una de las balas le impactó en el tórax al ladrón.

El joven corrió varios metros hacia la vereda, donde finalmente cayó herido. Los vecinos llamaron a la Policía y cuando llegó el patrullero el delincuente fue trasladado al hospital Simplemente Evita, donde se confirmó su fallecimiento.

Legítima defensa

En tanto, en cuanto al dueño de la casa, los efectivos lo llevaron demorado hacia la comisaría 4° de Villa Dorrego. Se le secuestró el revólver calibre 38 y se le informó del inicio de la causa.

La fiscalía de turno remitió el expediente a la UFI de Homicidios a cargo del fiscal Carlos Arribas, quien no tomó ningún tipo de temperamento contra el jubilado, quien regresó a su casa esta misma mañana. Para la Justicia, habría actuado en legítima defensa.

En esa circunstancia, el hombre no quedó detenido. Se le secuestró el revolver calibre 38 con el que efectuó los disparos.

Justicia Bahía Blanca. - ANJ -

Bahía Blanca: cuatro años de prisión por enviar droga por Uber

