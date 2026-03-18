Monzó y Pichetto exploran acuerdos en PBA: contacto con Kicillof, encuentro con Alak y foto en la Legislatura

El diputado Miguel Pichetto y el expresidente de la cámara baja Emilio Monzó activaron hoy, en La Plata , las conversaciones en la provincia para la construcción de un acuerdo de unidad electoral, que ellos describen como “de centro derecha nacional y productiva ”, con una foto en la que se mostraron con diputados de un bloque de libertarios que rompieron con la Casa Rosada y el adelanto de una reunión con el intendente local, Julio Alak y la revelación de contactos con el gobernador Axel Kicillof .

Pichetto y Monzó son dos dirigentes de ADN peronista pero paso reciente por el macrismo que a medida que Javier Milei comenzó a profundizar su programa de gobierno se distanciaron de La Libertad Avanza y hoy sostienen la necesidad de derrotar al oficialismo en las elecciones del año que viene. Su estrategia consiste en explorar la posibilidad de una alianza electoral con base en el peronismo pero que amplíe esa identidad y se abra a otras fuerzas de la “centro derecha nacional”.

En ese marco, hoy estuvieron en La Plata para una foto con diputados y senadores de los bloques de Unión y Libertad (Carlos Kikuchi, Sergio Vargas, Paola Ventura y Martín Rozas) , que en el momento de su elección pertenecieron al universo libertario pero, la mayoría de origen peronistas y muchos con nexos con Sergio Massa, se distanciaron y hoy enfrentan las posturas de La Libertad Avanza. En el encuentro, que se desarrolló en la Legislatura, también estuvo la diputada Silvina Vacarezza , que integra el bloque de UCR-Cambio Federal.

El centro del mensaje fue esa foto política, pero no fue lo único. Monzó volverá a La Plata el 7 de abril para un encuentro cara a cara con Julio Alak , el intendente de la ciudad, un dirigente que integra el Movimiento Derecho al Futuro y ayer, en público, pidió por la candidatura a presidente de Kicillof, pero que a su vez aspira a ser candidato del peronismo para sucederlo. Para eso, Alak, de buena relación con el kirchnerismo, viene ampliando contactos con sectores diversos del PJ bonaerense.

Monzó y Pichetto también agendaron un encuentro con el alcalde de Mercedes, Ignacio “Juani” Ustarroz, un camporista ligado políticamente a Eduardo “Wado” de Pedro, de quien además es medio hermano. Hace dos semanas, Pichetto había visitado a Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, y hoy en La Plata, Pichetto contó que luego de eso conversó con Máximo Kirchner.

Un dato que sorprendió fue la confirmación de contactos personales de Monzó con Kicillof y con miembros de su equipo político. Aunque no trascendió el contenido concreto, sí se supo que el diálogo fue en buenos términos y que desde el equipo del Gobernador se mostraron de acuerdo en “ampliar el volumen político” de cara a la disputa electoral contra Milei, algo que parece en sintonía con el despliegue federal del mandatario provincial.

“El primer deber del peronismo es tener un programa de Gobierno ”, dijo Pichetto en un contacto con DIB luego de la reunión en la Legislatura. En perspectiva, Monzó habló de la necesidad de un gobierno “más humanista” a para el año que viene”. Ambos sostuvieron la necesidad de mantener las PASO como mecanismo para dirimir candidaturas al menos a nivel nacional, una elección que Javier Milei buscaría eliminar a través de un proyecto de ley de reforma política que ingresará en breve al Congreso.

Fuente: Agencia DIB.