martes 17 de marzo de 2026
17 de marzo de 2026 - 17:32

Bahía Blanca: Susbielles busca denunciar a quienes emitieron la falsa alerta roja por tormentas

En las últimas horas el influencer uruguayo conocido como Heber Lavecchia pronosticó una catástrofe climática en Bahía Blanca, que causó temor en la comunidad, tras el recuerdo cercano de la inundación del 7 de marzo de 2025.

Por Agencia DIB
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles. - Captura de pantalla -
El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles. - Captura de pantalla -

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, anunció que dio instrucciones a la Asesoría Letrada de la comuna para que evalúe la posibilidad de denunciar penalmente a las personas que en las últimas horas difundieron noticias falsas sobre una supuesta alerta roja climática para la ciudad.

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Durante el fin de semana, un influencer uruguayo conocido como Heber Lavecchia, que en las redes se presenta como músico y compositor, expresó en sus canales de comunicación que la ciudad se encontraba bajo una alerta inminente y recomendaba a los bahienses huir de la zona, pronosticando una catástrofe similar a la del 7 de marzo de 2025, fecha trágica para la comunidad. El video se viralizó a través de las redes sociales y causó temor entre la población.

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Agregó que el Municipio continuará trabajando, siguiendo las contingencias y haciendo todos los esfuerzos para que Bahía Blanca “esté unida y con el afán y el deseo de salir adelante”.

Además agradeció a todos los que "trabajaron para morigerar el impacto de las contingencias climáticas y cuidar a los bahienses", al tiempo que destacó la tarea responsable de los medios de comunicación.

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