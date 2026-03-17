martes 17 de marzo de 2026
17 de marzo de 2026 - 17:00

Tragedia en Lanús: la madre de un policía fue asesinada durante un tiroteo frente a su casa

La víctima tenía 73 años y fue alcanzada por una bala durante un enfrentamiento entre vecinos y un grupo de jóvenes en moto. Ocurrió frente a una plaza en Villa Diamante.

Por Agencia DIB
Blanca Alba Fuenzalida, una jubilada de 73 años y madre de un policía, fue asesinada al quedar en medio de un tiroteo en la puerta de su casa en Lanús.

Blanca Alba Fuenzalida, una jubilada de 73 años y madre de un policía, fue asesinada al quedar en medio de un tiroteo en la puerta de su casa en Lanús.

Una noche marcada por la tensión y la violencia terminó en tragedia en Villa Diamante, en Lanús Oeste, donde una jubilada de 73 años y madre de un policía fue asesinada de un disparo en la espalda en medio de un tiroteo. El hecho ocurrió frente a la Plaza San José Obrero, en la esquina de Ucrania y San Vladimiro, y generó conmoción entre los vecinos de la zona.

Más noticias
Wos recorrerá siete ciudades de la Provincia en su gira bonaerense 2026.

Wos vuelve a la Provincia con una gira por siete ciudades bonaerenses
Parte de los objetos incautados en la casa de un adolescente, en Lanús, identificado como posible efector de una masacre escolar por el FBI. 

Lanús: identificaron a un adolescente sospechado de querer realizar una masacre escolar

La víctima fue identificada como Blanca Alba Fuenzalida, quien se encontraba dentro de su vivienda cuando quedó en medio de un intercambio de disparos que, según los primeros testimonios, se desató tras una discusión entre vecinos y un grupo de jóvenes que circulaban en motocicletas.

El enfrentamiento

De acuerdo con fuentes de la investigación, el episodio comenzó cerca de la medianoche del domingo, cuando varios jóvenes se encontraban reunidos en la plaza, generando ruidos molestos. Vecinos del barrio salieron a increparlos, lo que derivó en una situación que rápidamente escaló en violencia.

Según las reconstrucciones preliminares, al menos uno de los jóvenes abrió fuego contra una vivienda. Desde el interior de la casa respondieron también con disparos, lo que derivó en un enfrentamiento armado en plena vía pública.

Murió en el hospital

En ese contexto, Fuenzalida recibió un impacto de bala en la espalda mientras se encontraba dentro del domicilio. Tras el ataque, los agresores escaparon del lugar, mientras que una ambulancia trasladó de urgencia a la mujer al Hospital Evita de Lanús.

Pese a los esfuerzos del personal médico, la jubilada murió poco después de ingresar al centro de salud.

Otra línea de investigación surge a partir del testimonio del hijo de la víctima, un sargento de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Lanús. Según su declaración, el conflicto habría comenzado cuando su cuñado mantuvo un enfrentamiento armado con dos hombres en la plaza ubicada frente a la vivienda familiar.

El efectivo aseguró que, ante esa situación, intervino utilizando su arma reglamentaria. Minutos después, los agresores habrían regresado y efectuado disparos contra la casa, uno de los cuales impactó en su madre.

Una vecina que declaró ante el personal del Comando de Patrullas indicó que escuchó una fuerte discusión previa y que uno de los sospechosos habría lanzado una amenaza antes del ataque: “Ahora voy a volver si voy a c… a tiros”.

Secuestran dos motos

En el lugar del hecho, la Policía secuestró dos motocicletas que habrían sido utilizadas por los agresores, además de varias vainas servidas. También fueron incautadas las armas del sargento y de su cuñado para ser sometidas a peritajes balísticos.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez, quien busca determinar las circunstancias exactas del hecho y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Militaba en La Libertad Avanza

Fuenzalida, además, militaba en La Libertad Avanza en Lanús, desde donde la despidieron con mensajes de pesar en redes sociales, destacando su compromiso y su cercanía con la comunidad.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Wos vuelve a la Provincia con una gira por siete ciudades bonaerenses

Lanús: identificaron a un adolescente sospechado de querer realizar una masacre escolar

Bahía Blanca: Susbielles busca denunciar a quienes emitieron la falsa alerta roja por tormentas

Encontraron un cráneo humano en Berisso: piden investigar si pertenece a Johana Ramallo

Bahía Blanca: condenado a 12 años de prisión por abusar del nieto de 7 años de su pareja, seguirá libre

San Isidro: vendió un auto con fallas, lo amenazaron, se fue del país y mataron a su madre a tiros

Bahía Blanca: comenzó el juicio contra Jorge Rojas, acusado de matar a la militar Joselie Herrera

La Plata: condenan a 23 años y cuatro meses a uno de los asesinos de Kim Gómez

La Matanza: asesinan a un docente que trabajaba como chofer de una app y detienen a un policía

Robó un auto en Quilmes y lo interceptaron en la General Paz

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Gustavo Arroyo, sindicado autor intelectual del homicidio. 

San Isidro: vendió un auto con fallas, lo amenazaron, se fue del país y mataron a su madre a tiros

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El senador Maximiliano Abad junto a su colega Patricia Bullrich y los jueces federales María Romilda Servini y Alejo Ramos Padilla.

Abad: "La Boleta Única fue un éxito y no debe haber retrocesos"