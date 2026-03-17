Tragedia en Lanús: la madre de un policía fue asesinada durante un tiroteo frente a su casa

Blanca Alba Fuenzalida, una jubilada de 73 años y madre de un policía, fue asesinada al quedar en medio de un tiroteo en la puerta de su casa en Lanús.

Una noche marcada por la tensión y la violencia terminó en tragedia en Villa Diamante, en Lanús Oeste, donde una jubilada de 73 años y madre de un policía fue asesinada de un disparo en la espalda en medio de un tiroteo . El hecho ocurrió frente a la Plaza San José Obrero, en la esquina de Ucrania y San Vladimiro, y generó conmoción entre los vecinos de la zona.

La víctima fue identificada como Blanca Alba Fuenzalida, quien se encontraba dentro de su vivienda cuando quedó en medio de un intercambio de disparos que, según los primeros testimonios, se desató tras una discusión entre vecinos y un grupo de jóvenes que circulaban en motocicletas.

De acuerdo con fuentes de la investigación, el episodio comenzó cerca de la medianoche del domingo, cuando varios jóvenes se encontraban reunidos en la plaza, generando ruidos molestos. Vecinos del barrio salieron a increparlos, lo que derivó en una situación que rápidamente escaló en violencia.

Según las reconstrucciones preliminares, al menos uno de los jóvenes abrió fuego contra una vivienda. Desde el interior de la casa respondieron también con disparos, lo que derivó en un enfrentamiento armado en plena vía pública.

Murió en el hospital

En ese contexto, Fuenzalida recibió un impacto de bala en la espalda mientras se encontraba dentro del domicilio. Tras el ataque, los agresores escaparon del lugar, mientras que una ambulancia trasladó de urgencia a la mujer al Hospital Evita de Lanús.

Pese a los esfuerzos del personal médico, la jubilada murió poco después de ingresar al centro de salud.

Otra línea de investigación surge a partir del testimonio del hijo de la víctima, un sargento de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de Lanús. Según su declaración, el conflicto habría comenzado cuando su cuñado mantuvo un enfrentamiento armado con dos hombres en la plaza ubicada frente a la vivienda familiar.

El efectivo aseguró que, ante esa situación, intervino utilizando su arma reglamentaria. Minutos después, los agresores habrían regresado y efectuado disparos contra la casa, uno de los cuales impactó en su madre.

Una vecina que declaró ante el personal del Comando de Patrullas indicó que escuchó una fuerte discusión previa y que uno de los sospechosos habría lanzado una amenaza antes del ataque: “Ahora voy a volver si voy a c… a tiros”.

Secuestran dos motos

En el lugar del hecho, la Policía secuestró dos motocicletas que habrían sido utilizadas por los agresores, además de varias vainas servidas. También fueron incautadas las armas del sargento y de su cuñado para ser sometidas a peritajes balísticos.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Avellaneda-Lanús, a cargo del fiscal Martín Rodríguez, quien busca determinar las circunstancias exactas del hecho y establecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Militaba en La Libertad Avanza

Fuenzalida, además, militaba en La Libertad Avanza en Lanús, desde donde la despidieron con mensajes de pesar en redes sociales, destacando su compromiso y su cercanía con la comunidad.

Fuente: Agencia DIB