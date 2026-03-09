Javier Alonso cruzó a Alejandra Monteoliva: "La gestión Milei solo profundiza la desidia"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso , cruzo este lunes a su homóloga nacional, Alejandra Monteoliva , quien habló de “focos infecciosos” en la Policía Bonaerense. “Le pido que denuncie ante la Justicia o se disculpe” , lanzó, y apuntó contra la “desidia” de la gestión de Javier Milei .

La controversia se originó luego que Monteoliva afirmara que el territorio bonaerense enfrenta problemas estructurales en materia de seguridad y que “la Policía de la provincia de Buenos Aires es también parte del problema” . Y si bien dejó abierta la posibilidad de replicar en el distrito estrategias aplicadas en Rosario contra el narcotráfico, dijo que se necesitan acuerdos políticos y operativos con las autoridades bonaerenses.

Frente a esto, Alonso respondió a través de su cuenta de la red social X: “¿Ministra? Monteoliva, no balbucee en contra de la Policía de la Provincia de Buenos Aires” . Y exigió que, si existen denuncias concretas, se realicen ante la Justicia, o bien que la ministra se disculpe con los agentes bonaerenses.

“Le pido, por respeto institucional y calidad humana, que denuncie ante la Justicia o se disculpe ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires” , aseguró el funcionario., quien a su vez refutó la existencia de “focos infecciosos” en la fuerza. Tras destacar que en caso de detectarse casos de corrupción o connivencia, la obligación legal es denunciarlos ante la Justicia, señaló: “Si es ministra e identifica algún ‘foco infeccioso’, su obligación legal es ir a la Justicia, como lo hicimos nosotros cada vez que investigamos policías involucrados con el narcomenudeo”.

Alonso también criticó la política de seguridad del Gobierno libertario y lo acusó de no destinar los recursos necesarios al área. Según el ministro, “la gestión Milei solo profundiza la desidia: no invierten, no planifican y no gestionan”, al tiempo que recordó que el Gobierno nacional no estaría enviando los fondos requeridos para sostener las políticas de seguridad en la provincia.

“Mientras nos niegan los fondos para sostener nuestro abordaje serio de la seguridad, usted difama a una fuerza que sí trabaja”, enfatizó Alonso en su publicación.

¿Ministra? @AleMonteoliva, no balbucee en contra de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Hace pocas semanas celebraba los alentadores números de seguridad, producto del trabajo de esta honorable fuerza con la que articulamos a diario, equipando y profesionalizando a su… pic.twitter.com/SyC8WCAkZ8 — Javier Alonso (@JaviAlonsook) March 9, 2026

Las cifras de inseguridad

Otro de los puntos que marcó el funcionario de Kicillof en su mensaje está relacionado con las cifras de inseguridad. Y si bien el Gobierno de Milei siempre que puede busca resaltar los problemas en el territorio (Milei llegó a hablar de “baño de sangre”), Alonso recordó que, semanas atrás, la propia ministra celebró los indicadores de seguridad obtenidos en el distrito y destacó el trabajo articulado con la fuerza provincial.

“Hace pocas semanas celebraba los alentadores números de seguridad, producto del trabajo de esta honorable fuerza con la que articulamos a diario, equipando y profesionalizando a su personal”, apuntó.

Además, el ministro cuestionó la referencia de Monteoliva al operativo en Rosario y señaló que la colaboración de la provincia de Buenos Aires fue clave para su implementación. “Respecto al ‘Plan Bandera’, dice que no pueden llegar ‘de prepo’: le recuerdo que no podían llegar a Rosario sin antes suplicarle al gobernador de la Provincia de Buenos Aires que le prestara patrulleros, y lo hicimos”, afirmó.

Fuente: Agencia DIB