Ampliaron la acusación contra la influencer que usó el CUIT de Kicillof para hacer compras

Valentina Olguín, la influencer y cantante santiagueña investigada por “contrabando simulado”. (Instagram)

La Justicia de Tucumán decidió ampliar el procesamiento contra la cantante e influencer santiagueña, Valentina Olguín, acusada de haber utilizado los CUIT y datos fiscales de Axel Kicillof y otros tres gobernadores para realizar compras de lujo en el exterior.

La resolución dictada por el juez Guillermo Díaz Martínez, del Juzgado Federal N° 2, señaló a Olguín como responsable de al menos quince hechos de contrabando por simulación, una operación que consistía en el uso indebido de la identidad de los mandatarios para recibir en su domicilio paquetes de indumentaria de una marca estadounidense.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, el procesamiento, inicialmente limitado a maniobras vinculadas al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ahora incluye hechos similares perpetrados con los datos del bonaerense Axel Kicillof; y sus pares de La Pampa, Sergio Ziliotto; y Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Además, el juzgado dispuso aumentar el embargo sobre los bienes de la acusada hasta cubrir la suma de 15 millones de pesos.

Según consta en el expediente, la acusada utilizó las identidades de los mandatarios para recibir paquetes de indumentaria de la marca estadounidense Revolve en su casa. En concreto, simuló operaciones de importación ante el servicio aduanero para eludir los límites del régimen de compras vía courier, evitando así usar su propio cupo anual.

La imputada, de acuerdo a lo que comprobó la Fiscalía, consignó información falsa ante el organismo recaudador ARCA y gestionó los envíos internacionales a través de la empresa FedEx, recibiendo la mercadería en su domicilio. De comprobarse el delito por el cual se encuentra imputada, podría enfrentar penas de 2 a 8 años de cárcel. Fuente: Agencia DIB

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