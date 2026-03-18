A 50 años del golpe de 1976, una encuesta revela qué piensan los argentinos de la dictadura

El inicio del juicio a las Juntas, un momento clave del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Archivo DIB.

A pocos días de cumplirse el aniversario 50 de golpe de Estado de 1976, el próximo martes, una encuesta del observatorio UBA-Pulsar y el CELS reveló que persiste en Argentina una consideración negativa mayoritaria de la dictadura que se instauró en ese momento, y que también se sostiene la valoración del proceso de Memoria, Verdad y Justicia que arrancó con la recuperación de la democracia para lidiar con sus consecuencias.

El trabajo de UBA-Pulsar, que está disponible en https://www.cels.org.ar/web/2026/03/que-piensa-la-sociedad-argentina-sobre-la-dictadura-50-anos-despues/, se titula “Qué piensa la sociedad argentina sobre la dictadura 50 años después” y expone de qué modo se procesa socialmente la interpretación del golpe y la dictatura, en un marco en el cual el gobierno nacional ha impulsado la discusión en torno a lo que considera un relato sesgado de la época consagrado durante el kirchnerismo y que propone reemplazar por un paradigma de “memoria completa”.

Según Pulsar-UBA, en la sociedad perdura un rechazo social mayoritario a aquel régimen, entre siete de cada diez argentinos. La mayoría también considera que no había motivos que justificaran el golpe de Estado -ni siquiera relacionado con el accionar de grupos insurgentes-, y el 39% identifica directamente a la Junta Militar como responsable del quiebre institucional.

El trabajo también reveló que hay acuerdo en que la educación es el ámbito ideal para tratar estos temas. “El 45 % conoce lo que sucedió en el periodo 1976-1983 por la escuela o la universidad ”, indica la encuetras. Además, revela que el nivel de conocimiento declarado sobre la dictadura es alto y se distribuye de manera bastante transversal en la sociedad. Esto es posible porque el espacio educativo es el de mayor socialibilización sobre esta etapa.

Cuando las personas describen la dictadura, los términos que aparecen con mayor frecuencia son “desaparecidos”, “represión” y “violencia”: esos son los términos que funcionan como “síntesis” del período de acuerdo a la encuesta. Un punto importante es que el trabajo revela que “existe una demanda social persistente respecto de los procesos judiciales: alrededor del 70% está de acuerdo con que el Estado debe seguir juzgando a los militares por los crímenes cometidos durante la dictadu

Para compartir en redes









Temas golpe

Argentina