Encontraron un cráneo humano en Berisso: piden investigar si pertenece a Johana Ramallo

Un cráneo humano fue encontrado sobre la arena en un sector aislado de la costa de la Isla Paulino en Berisso y, tras las primeras pericias, se investiga ahora si podría pertenecer a Johana Ramallo , la joven asesinada en julio de 2017.

La fiscal Betina Lacki quedó a cargo de la investigación inicial. En primera instancia se buscará determinar si el cráneo corresponde a restos humanos. Luego se avanzará con estudios antropológicos y genéticos para intentar identificarlo.

Cabe recordar que parte del cuerpo de Johana Ramallo fue encontrado en 2018 en la costa de Berisso, pero la confirmación oficial de que pertenecían a ella demoró más de un año y solo se logró tras pericias genéticas. Desde entonces, la causa nunca logró cerrarse del todo. Por eso, cualquier hallazgo de restos óseos en la zona genera atención inmediata en la familia y quienes siguen la investigación.

El caso

Johana Ramallo trabajaba junto a su madre en el programa estatal “Ellas Hacen”, que les permitía acceder a un ingreso registrado, capacitaciones laborales y la posibilidad de construir sus propias casas. Sin embargo, en 2015 el programa fue desarticulado, y quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad.

En esas circunstancias, Johana conoció a una persona que la llevó a trabajar en la denominada zona roja de la ciudad de La Plata. El 26 de julio de 2017, la joven salió de su casa, le dijo a su mamá que la espere para cenar, pero nunca regresó. Las últimas imágenes que la muestran con vida fueron captadas por las cámaras de seguridad de una estación de servicio ubicada en Avenida 1 y calle 63.

Durante los primeros meses, la búsqueda estuvo a cargo de la fiscal Betina Lacki, bajo una carátula inicial de “averiguación de paradero”, sin considerar otras hipótesis, como la de una posible red de trata.

Sin embargo, el 20 de septiembre de 2017, Marta Adelina Ramallo, la mamá de Johana, presentó otra denuncia ante el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, por entender que la desaparición de su hija podía estar vinculada con el delito de trata de personas. Fue así que formularon una inhibitoria al fuero ordinario y se pasó la causa a la Justicia Federal.

Finalmente, en agosto de 2018, más de un año después, aparecieron restos humanos en las playas de Palo Blanco, Berisso. Recién al año siguiente se confirmó oficialmente que pertenecían a Johana. Con cautela, se aguardan los trabajos minuciosos sobre el cráneo hallado en la misma zona.

Fuente: Agencia DIB