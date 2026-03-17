San Isidro: vendió un auto con fallas, lo amenazaron, se fue del país y mataron a su madre a tiros

Un joven vendió un auto con fallas mecánicas, recibió amenazas, se fue del país y el conflicto terminó de la peor manera: un sicario atacó la casa familiar y asesinó a su madre a balazos en Beccar , San Isidro . Para los investigadores, se trató de un ajuste de cuentas que escaló hasta un crimen brutal.

La víctima, Cecilia Iraola , de 53 años, estaba en el living de su vivienda cuando fue alcanzada por los disparos. El ataque ocurrió el lunes cerca de las 17.55 , cuando un hombre llegó en moto, se detuvo frente a la propiedad y abrió fuego sin mediar palabra.

Detrás del crimen, la principal hipótesis apunta a una disputa por la venta de un BMW en 10.000 dólares . Según la investigación, el hijo de la víctima, de 27 años , había concretado la operación, pero el comprador denunció fallas mecánicas y exigió la devolución del dinero . Como no obtuvo respuesta, comenzaron las amenazas.

El conflicto fue subiendo de tono hasta que, el sábado, 48 horas antes del ataque, el joven decidió irse del país y viajó a Costa Rica . Para los investigadores, ese movimiento terminó de confirmar que la situación había alcanzado un nivel crítico.

Un detenido

La causa quedó en manos de la fiscal Carolina Asprella, del departamento judicial de San Isidro, y ya tiene un detenido: Gustavo Arroyo, de 36 años, señalado como el presunto autor intelectual del homicidio. Fue arrestado en un country de Escobar.

Según fuentes del caso, Arroyo no solo habría ordenado el crimen, sino que también estuvo en las inmediaciones de la casa antes del ataque para señalar el objetivo al sicario.

Cámaras de seguridad

Las cámaras de seguridad fueron clave para reconstruir la secuencia. Si bien la patente de la moto estaba parcialmente tapada, los investigadores lograron identificar el vehículo y seguir su recorrido de fuga por el Acceso Tigre de la autopista Panamericana, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

El rodado estaba registrado en José León Suárez. Sin embargo, cuando la Policía allanó el domicilio del titular, el sospechoso se arrancó su tobillera electrónica y escapó por el fondo de la vivienda. Aún no está claro si se trata del autor material del crimen o de alguien que facilitó la moto.

En el operativo donde fue detenido Arroyo, los investigadores secuestraron un teléfono celular que podría ser clave para reconstruir el plan criminal. Además, el análisis de antenas confirmó que el acusado estuvo en la zona minutos antes del ataque.

Fuente: Agencia DIB