Revelaron las identidades de los doce desaparecidos del centro clandestino La Perla: dos son bonaerenses

A 50 años del inicio de la última dictadura militar en la Argentina , la Justicia dio a conocer este miércoles los nombres de 11 de las 12 personas desaparecidas cuyos cuerpos fueron encontrados en el predio funcionó el centro clandestino de detención conocido como La Perla , en Córdoba . Una de las familias pidió reserva y por eso la identidad de una de las personas no fue divulgada.

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Los restos fueron hallados en diciembre del año pasado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la zona de la "Loma del Torito", dentro del terreno ubicado en la localidad de Malagueño. La Perla fue uno de los centros clandestinos de detención más grandes del interior del país.

El anuncio de las identidades lo llevó adelante el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien había dado la orden de realizar las nuevas excavaciones en la zona por pedido de familias querellantes en el marco de una causa por "enterramientos clandestinos" .

Los restos encontrados en ese predio cordobés, de acuerdo a la nómina difundida , pertenecen a Carlos Dambra Villares, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Mari Alberto Nívoli, Alejandro Jorge Monjeau López, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, Adriana o Cecilia Carranza Gamberale, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Sergio Julio Tissera Pizzi, Elza Mónica Okelly Pardo.

En el caso de las hermanas Carranza, el juez explicó que se cotejaron los datos a través de una pieza dental, pero no pudieron determinar a cuál de las hermanas corresponde, por lo que dieron ambos nombres.

"Ya no somos hijos de desaparecidos. Eso implica que salen de esa palabra espantosa que inventaron ellos para nombrar lo innombrable", dijo, emocionada, Elena Bustillo, hija de Ramiro Sergio Bustillo.

Embed Durante una conferencia de prensa el Juzgado Federal N°3 de Córdoba dio a conocer los nombres de las personas desaparecidas halladas en La Perla e identificadas genéticamente el laboratorio del @EAAFoficial. pic.twitter.com/N14Zh0TrSZ — Equipo Argentino de Antropología Forense (@eaafoficial) March 18, 2026

Las excavaciones en el predio donde funcionó La Perla se retomaron entre septiembre y noviembre del año pasado en la zona donde actualmente funciona la Reserva Natural Militar La Calera. El trabajo se hizo con la colaboración del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto y del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba, e implicó la excavación de cuatro hectáreas.

El juez Vaca Narvaja fue quien dio, uno a uno, los nombres de las personas cuyos restos fueron encontrados donde funcionó La Perla y subrayó que el dato más saliente del hallazgo es que ahora "las familias van a poder hacer su duelo".

Doce personas, doce historias

Ramiro Sergio Bustillo : nació en San Rafael, Mendoza. Estaba casado, trabajaba como obrero , estudiaba ingeniería y dibujo técnico en la Universidad Nacional de Córdoba y tenía dos hijos cuando fue secuestrado en la vía pública el 18 de octubre de 1977, a los 27 años.

: nació en San Rafael, Mendoza. Estaba casado, trabajaba como , y dibujo técnico en la Universidad Nacional de Córdoba y tenía dos hijos cuando fue secuestrado en la vía pública el 18 de octubre de 1977, a los 27 años. José Nicolás Brizuela: nació en Dean Funes, Córdoba. Se había recibido de abogado pero trabajaba como obrero cuando lo secuestraron el 25 e octubre de 1977 en su casa del barrio América. Tenía 50 años.

nació en Dean Funes, Córdoba. Se había recibido de abogado pero trabajaba como cuando lo secuestraron el 25 e octubre de 1977 en su casa del barrio América. Tenía 50 años. Alejandro Jorge Monjeau: nació en Mar del Plata y estudiaba arquitectura en la nació enen la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Lo secuestraron el 14 de marzo de 1977 en la calle, en el barrio Alberdi de Córdoba. Tenía 21 años y hay testigos que aseguran haberlo visto en el centro clandestino de detención La Perla.

Carlos Alberto Dambra: nació en Alta Gracia, Córdoba. Era soltero y profesor de educación física cuando fue secuestrado la tarde del 20 de noviembre de 1976 en la terminal de ómnibus de Córdoba. Tenía 23 años y hay testigos que lo vieron en La Perla y también en el centro clandestino Campo de la Ribera.

nació en Alta Gracia, Córdoba. Era soltero y cuando fue secuestrado la tarde del 20 de noviembre de 1976 en la terminal de ómnibus de Córdoba. Tenía 23 años y hay testigos que lo vieron en La Perla y también en el centro clandestino Campo de la Ribera. Raúl Oscar Ceballos Cantón: era cordobés, tenía 23 años y lo secuestraron el 26 de agosto de 1976 en su casa del barrio Altamira en la capital provincial.

era cordobés, tenía 23 años y lo secuestraron el 26 de agosto de 1976 en su casa del barrio Altamira en la capital provincial. Mario Alberto Nívoli: era de Ucacha, Córdoba. Era ingeniero químico, estaba casado y tenía dos hijos cuando fue secuestrado el 14 de febrero de 1977. Tenía 28 años y también estuvo secuestrado en La Perla.

Antropologia Forense El Equipo Argentino de Antropología Forense en plenas tareas en el predio del excentro clandestino La Perla.

Adriana y Cecilia Carranza: eran mellizas y fueron secuestradas el 5 de mayo de 1976 en una pensión del barrio General Paz, en Córdoba. Tenían 18 años y las dos estudiaban Ciencias de la Comunicación y Educación . El EAAF no pudo determinar a cuál de las dos pertenecen los restos hallados en el predio de La Perla.

eran mellizas y fueron secuestradas el 5 de mayo de 1976 en una pensión del barrio General Paz, en Córdoba. Tenían 18 años y las dos . El EAAF no pudo determinar a cuál de las dos pertenecen los restos hallados en el predio de La Perla. Elsa Mónica O'Kelly Pardo: nació en Alto Alberdi, Córdoba, tenía 18 años y estudiaba arquitectura cuando fue secuestrada la madrugada del 21 de abril de 1976 en su casa de la capital provincial.

nació en Alto Alberdi, Córdoba, tenía 18 años y estudiaba arquitectura cuando fue secuestrada la madrugada del 21 de abril de 1976 en su casa de la capital provincial. Oscar Omar Reyes: nació en Banfield , trabajaba como obrero metalúrgico , estaba casado y tenía 5 cinco hijos. Lo secuestraron el 18 de octubre de 1977 en la vía pública en Córdoba. Tenía 45 años. nació en, trabajaba como, estaba casado y tenía 5 cinco hijos. Lo secuestraron el 18 de octubre de 1977 en la vía pública en Córdoba. Tenía 45 años.

Eduardo Jorge Valverde Suárez: era de Mendoza, estaba casado, tenía dos hijos y 36 años cuando lo secuestraron el día que se produjo el golpe, el 24 de marzo de 1976.

era de Mendoza, estaba casado, tenía dos hijos y 36 años cuando lo secuestraron el día que se produjo el golpe, el 24 de marzo de 1976. Sergio Julio Tissera: nació en La Para, en el departamento cordobés de Río Primero. Tenía 32 años, estaba casado era trabajador aeronáutico y tenía dos hijos cuando lo secuestraron el 21 de abril de 1976.

Fuente: Agencia DIB