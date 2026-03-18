Necochea: comenzó el juicio oral y público por el femicidio de Magalí Vera

Este miércoles comenzó en Necochea el juicio oral y público por el femicidio de Magalí Vera , ocurrido en diciembre de 2024 . El único acusado en la causa es Javier Cerfoglio , quien fuera esposo de la joven. Durante la audiencia, que se desarrolla en las instalaciones del Tribunal Criminal N° 1 de Necochea , prestaron declaración varios integrantes del círculo íntimo de la víctima. Luego se fijó un cuarto intermedio hasta el 25 de marzo.

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En primer término, como cuenta Ecos Diarios , declararon la madre de la víctima, Stella Maris , su padre Felipe y su hermana Melina .

En este tramo se produjo uno de los momentos más tensos de la jornada: mientras Melina declaraba, Cerfoglio, quien seguía la audiencia de manera remota desde la unidad penitenciaria de Batán a través de Microsoft Teams , interrumpió señalando que se estaban diciendo “muchas mentiras” y solicitó retirarse del juicio. El pedido fue concedido por el tribunal y el imputado se desconectó .

Posteriormente declaró Fernando Vera , de 40 años, hermano de Magalí, marino mercante y excompañero de trabajo del acusado. En su exposición, describió a Cerfoglio como una persona que en un principio le resultaba “agradable y dispuesta a ayudar”, con quien compartía intereses y mantenía una buena relación. Sin embargo, sostuvo que con el tiempo advirtió cambios en su hermana. “Ella ya no quería depender de nadie, porque él determinaba todo lo que se hacía y lo que se compraba”, expresó, al tiempo que recordó una frase de Magalí : “El Javier que vos conocés no es lo que se cree” .

fernando-vera Fernando Vera, hermano de Magalí, declaró en el juicio. Ecos Diarios

Fernando también aportó detalles puntuales sobre lo ocurrido durante la madrugada de la muerte de Magalí, en la que estuvieron todos juntos en un casamiento. “Esa noche estaba muy exaltado, nunca lo había visto de esa forma, estaba enardecido, fumaba”, declaró.

En ese contexto, recordó un episodio que generó tensión en la fiesta: “Le quiso poner una corbata a una chica y a mi hermana le cambió la cara. Se sentaron. A él lo veía muy verborrágico, tratando de explicar”. Según relató, la celebración continuó con normalidad pero ellos siguieron discutiendo hasta que cerca de las cuatro de la madrugada, Fernando advirtió la ausencia de ambos.

Más tarde, ya en la zona del río, Fernando afirmó haber escuchado al acusado decir: “Todo por una corbata, mirá lo que me hizo hacer tu hermana, me trabó el volante”.

En relación al hecho investigado, el testigo fue contundente: “No hay que ser perito para darse cuenta que eso no había sido un accidente. Las huellas estaban en línea recta”, afirmó.

Deterioro de la relación

Al mediodía declaró Dulce Rocío Leguizamón, cuñada de la víctima y pareja de Fernando. La testigo hizo referencia a mensajes de Magalí que, según indicó, evidenciaban el deterioro de la relación.

“Tengo un mensaje que dice que él psicológicamente está mal, ‘le pedí que cambie y no cambia’”, relató. Además, señaló que tras las discusiones el acusado solía compensar a Magalí con regalos.

El debate continuará con una extensa lista de testigos previstos, por lo que se resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 25 de marzo y, de ser necesario, se fijó una nueva audiencia para el lunes 30.

Crimen en la madrugada

El crimen tuvo lugar en la madrugada del 1º de diciembre de 2024. Una cámara de seguridad ubicada en un comercio de las calles 50 y 53 captó el momento en que Cerfoglio golpeaba violentamente a Vera hasta dejarla inconsciente. Luego del ataque la subió al coche, que minutos más tarde hundió en las aguas del río Quequén Grande con la joven en su interior.

El fiscal que investigó el caso, Marcos Bendersky, acusó a Cerfoglio del delito de “homicidio cuádruplemente agravado por el vínculo, alevosía, ensañamiento y en un contexto de violencia de género”.

La Justicia confirmó esa carátula legal y rechazó el pedido realizado por la Defensoría Oficial de dejar de lado alguno de los agravantes planteados por la Fiscalía.

De ser hallado culpable, Cerfoglio podría ser sentenciado a reclusión perpetua.

Debajo del muelle

Ese 1º de diciembre, tras el hecho, Javier Cerfoglio llamó a su padre para avisarle del “accidente” que había tenido. El hombre mayor fue quien avisó a la Policía.

Los efectivos encontraron a Cerfoglio en la orilla del río. En ese momento, el sindicado autor del crimen les dijo a los agentes de seguridad que había tenido una discusión con su esposa al regresar de un casamiento y ella le había trabado el volante.

El cuerpo de Vera fue encontrado horas más tarde, en el río, debajo del muelle del Club Necopesca, a pocos metros del sitio en el que estaba el vehículo.

A medida que la fiscalía avanzó con la investigación, se fueron conociendo los detalles del caso que, un primer momento, se presentó como un evento vial causado por la lluvia.

Fuente: Agencia DIB