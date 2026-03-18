miércoles 18 de marzo de 2026
18 de marzo de 2026 - 17:05

Desocupación en alza: subió al 7,5% en el cierre de 2025, 1,1% por encima del año anterior

Según el Indec, en la comparación intertrimestral se observó una suba de 0,9% en relación con el 6,6% registrado en el tercer trimestre de 2025.

Por Agencia DIB
Según el Indec, la población desocupada se compone de 1,1 millones de personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente.

Según el Indec, la población desocupada se compone de 1,1 millones de personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente.

IA

En el cuarto trimestre de 2025 la tasa de desocupación en los 31 aglomerados urbanos de Argentina se situó en el 7,5%. Es un incremento de 1,1 puntos porcentuales respecto del mismo trimestre del año anterior: 6,4%. Asimismo, en la comparación intertrimestral, se observó una suba de 0,9 puntos porcentuales en relación con el 6,6% registrado en el tercer trimestre de 2025, siempre de acuerdo con los datos a conocer esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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La población desocupada se compone de 1,1 millones de personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente. Dentro de este grupo, el 75,8% cuenta con ocupación anterior, mientras que el 24,2% no posee experiencia previa o su última ocupación terminó hace más de tres años. En cuanto al tiempo de búsqueda, el 30,9% de los desocupados lleva más de un año intentando reinsertarse en el mercado laboral.

Al desagregar los datos por sexo y edad, la tasa de desocupación más alta se encuentra en los jóvenes de 14 a 29 años, alcanzando el 16,8% en mujeres y el 16,2% en varones. En contraste, para los grupos de edades centrales (30 a 64 años), las tasas son significativamente menores: 5,3% para las mujeres y 4,5% para los varones. En términos de parentesco, el 46,7% de los desocupados son hijos y el 30,2% son jefes o jefas de hogar.

Desocupación Indec

Indec: tasa de empleo

Siempre según el Indec, la tasa de empleo se ubicó en el 45%, lo que representa a 13,5 millones de personas ocupadas. Dentro de esta población, los asalariados constituyen el 71,5% (9,7 millones), de los cuales el 63,7% cuenta con descuento jubilatorio y el 36,3% carece de él. Por su parte, los trabajadores no asalariados representan el 28,5%, donde la categoría de "cuenta propia" es predominante con un 86,9% dentro de ese subgrupo.

Respecto a la intensidad de la ocupación, el 56,5% son ocupados plenos, mientras que el 29,2% son sobreocupados (trabajan más de 45 horas semanales). La subocupación horaria, que comprende a quienes trabajan menos de 35 horas semanales y desean trabajar más, se sitúa en el 11,3%.

A nivel regional, el Gran Buenos Aires presenta la tasa de desocupación más elevada con un 8,6%, seguido por la región Pampeana con un 7,7%. Las tasas más bajas se registraron en el Noroeste (4,2%), la región de Cuyo (4,9%) y la Patagonia (4,8%). Si se divide por tamaño de aglomerado, aquellos con 500.000 o más habitantes tienen una desocupación del 8%, mientras que en los de menos de 500.000 habitantes es del 4,7%.

Fuente: Agencia DIB

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