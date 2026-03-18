Se escapó de prisión "El Loco" Cárdenas, un peligroso homicida que cayó en Mar del Plata

El asesino condenado Darío Fernando Cárdenas , conocido como “El Loco” , que cumple su sentencia en la cárcel de Trelew , en Chubut , es intensamente buscado tras fugarse de un consultorio luego de asistir a una cita con un psicólogo. Cárdenas fue condenado a 15 años de cárcel por un crimen cometido en 2021; estuvo nueve meses prófugo hasta que fue arrestado en Mar del Plata .

Alerta por tormentas en la Costa: suspenden las clases en varios distritos

El agua y el viento generaron complicaciones en varios distritos de la provincia

“El Loco” Cárdenas fue hallado culpable del crimen en 2021 de Damián Alexis Sena , un joven de 25 años. En las últimas horas fue trasladado a un consultorio externo para una cita con el psicólogo. Luego del encuentro con el profesional, Cárdenas saltó por una ventana del primer piso del consultorio y, una vez en la calle, se subió a una moto SKUA 125 blanca, conducida por un cómplice.

Ahora el hombre, que estaba alojado en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew, es intensamente buscado por la Policía.

Luego de conocerse la noticia, Silvia Nievas , madre de Damián Alexis Sena, expresó su profunda indignación. "Estoy reangustiada y tengo mucha bronca. Costó muchísimo llegar a la condena para que ahora vuelva a pasar esto", afirmó la mujer. Y agregó: " Si sale de Trelew no lo agarran más . La otra vez estuvo meses prófugo y lo encontraron de casualidad".

El crimen de Sena

La noche del 18 de agosto de 2021, Cárdenas se acercó a un domicilio de 25 de Mayo al 1700 de Trelew, “sabiendo lo que hacía y con claras intenciones de terminar con la vida de Sena”, según se estableció en la investigación del caso.

Ingresó al lugar portando un arma de fuego y, tras mantener una breve discusión con la víctima, le efectuó un disparo en la cabeza.

Tras el disparo se dio a la fuga. Sena sufrió un traumatismo encéfalo craneano que desencadenó en su muerte.

Cárdenas pasó nueve meses prófugo hasta que fue interceptado durante un control de tránsito en Mar del Plata, cuando circulaba en una Toyota Hilux y presentó un documento falso.

Los policías notaron que la foto del DNI no coincidía con el conductor y, tras verificar su identidad real, confirmaron que tenía pedido de captura por homicidio en Chubut.

Fuente: Agencia DIB