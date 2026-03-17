Bahía Blanca: condenado a 12 años de prisión por abusar del nieto de 7 años de su pareja, seguirá libre

Condenado en Bahía Blanca por el abuso del nieto de su pareja. Agencia de Noticias Judiciales

La Justicia de Bahía Blanca condenó a un hombre a la pena de doce años de prisión por haber abusado del nieto de 7 años de su pareja, en Ingeniero White.

Según la causa, los hechos ocurrieron durante el verano de 2012 en el interior del domicilio que la abuela del niño compartía con el hombre. El resto de la familia había salido y la víctima quedó al cuidado del acusado, de acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales. El hombre aprovechó esa situación para exhibirle material pornográfico, con el propósito de que la víctima tuviera conocimiento de prácticas sexuales de forma prematura y con el objetivo de desviar el desarrollo de la sexualidad, teniendo en cuenta su corta edad. Luego de ello, lo accedió de manera carnal.

La víctima pudo contar lo que había vivido cuando cumplió 17 años a través de un escrito que llegó a manos de su mamá, quien finalmente realizó la denuncia para que se investigue lo sucedido. El hombre fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores agravada por haber sido cometida en perjuicio de un menor de 13 años.

El acusado llegó al juicio en libertad, por decisión de la Justicia de Garantías, por lo que el fiscal solicitó su inmediata detención y el Tribunal rechazó ese pedido hasta que el fallo quede firme, siempre según la Agencia de Noticias Judiciales.

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