Florencio Varela: detuvieron a un hombre por amenazar al legislador porteño Waldo Wolff y a su familia

La Policía de la Ciudad detuvo en la localidad bonaerense de Florencio Varela a un usuario de redes sociales que a través de Instagram amenazó al legislador porteño Waldo Wolff (Pro) y a su familia.

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La pesquisa que permitió encontrar al provocador fue desarrollada por detectives de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la fuerza, que tomó intervención luego que el legislador formulara el pasado 6 de marzo la denuncia por amenazas .

Los especialistas en ciberdelitos, a través de las técnicas que utilizan para la preservación de registros y perfiles, lograron dar con la persona que se encontraba detrás de la cuenta con la que se realizó la amenaza.

Con los datos obtenidos, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas, a cargo de Miguel Kessler , solicitó profundizar las investigaciones en torno a las direcciones de IP, lo que permitiría obtener información de qué dispositivo salieron las intimidaciones.

Uno de esos domicilios era coincidente en dos técnicas utilizadas, por lo cual la fiscalía solicitó un allanamiento a una vivienda de Florencio Varela, el cual fue aprobado por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 12, de Juan Neumann, con la intervención del Juzgado de Garantías 8 del Departamento Judicial de Quilmes.

Localizado

Durante el operativo, los agentes localizaron al principal sospechoso, un hombre de 29 años, quien quedó notificado por disposición de la magistratura para presentarse a declaración indagatoria.

En el lugar, los oficiales secuestraron tres teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes. El análisis de los dispositivos será clave para determinar el alcance de las amenazas y posibles vínculos con otros hechos similares.

Fuente: Agencia DIB