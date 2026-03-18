Conflicto por el cierre de FATE: la Provincia prorrogó por 15 días más la conciliación obligatoria

Una protesta por el cierre de FATE. Archivo DIB.

El ministerio de Trabajo bonaerense prorrogó hoy por otros 15 días la conciliación obligatoria que rige en el conflicto por el cierre de FATE y el despido de 920 trabajadores de la fábrica que esa compañía tenía en La Mataz a, lo que el principio paraliza esas desvinculaciones y, a la vez, obliga al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) a suspender medidas de fuerza.

La medida que dictó provincia entró en vigencia el mismo día en que venció la conciliación dictada por la Secretaría de Trabajo nacional, a cargo de Julio Cordero, que había sido renovada por cinco días la semana pasada aunque luego no volvió a extenderse por lo que los trabajadores habían perdido la protección correspondiente.

En la resolución por la que se establece la prórroga, firmada por el director provincial de Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo, se hace mención a la necesidad de encauzar un acuerdo entre partes pero, también, al objetivo de “ preservar la paz social atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes ”.

CONCILIACION FATE El conflicto en FATE El conflicto estalló el 18 de febrero de 2026, cuando FATE anunció el cierre definitivo de su única planta, argumentando caída de ventas, apertura de importaciones y otros factores económicos. El gremio denunció desde el primer día un lockout patronal, ya que los trabajadores se presentaron a trabajar pero encontraron las puertas cerradas con candados y cadenas.

En las semanas siguientes se acumularon tensiones como el no pago de salarios durante períodos de conciliación (lo que llevó al Gobierno nacional a iniciar sumarios y aplicar multas a la empresa); permanencia de trabajadores en la planta desde fines de febrero; incidentes en marchas frente a la Secretaría de Trabajo, fracasos sucesivos en audiencias (incluidas prórrogas nacionales hasta mediados de marzo) y la revocación judicial de una orden de desalojo, que legitimó temporalmente la protesta. Además, el sindicato impulsó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para declarar la producción de neumáticos pesados como actividad estratégica y permitir una intervención provincial transitoria. Fuente: Agencia DIB.

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