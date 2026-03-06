viernes 06 de marzo de 2026
6 de marzo de 2026 - 17:37

Provincia acordó un 11% de aumento salarial para la Policía, más plus por uniforme y horas POLAD

El aumento contempla un 5% en marzo y 2,5% en abril, que se suman a las subas de 2% en enero y 1,5% en febrero.

Por Agencia DIB
Kicillof y Javier Alonso

El Gobierno bonaerense anunció un acuerdo salarial para la policía bonaerense, que comprende un aumento del 11%, más plus compensatorio por uniforme y el valor del servicio de Policía Adicional (POLAD).

Más noticias
El lunes no habrá clases en las escuelas de la provincia. 

A horas del paro, Provincia convocó a docentes y estatales a retomar las negociaciones salariales
La CGT cuando anunció la estrategia judicial contra la reforma. 

El gobierno promulgó la reforma laboral y en simultáneo la CGT fue a la justicia para frenar su aplicación

El aumento contempla un 5% en marzo y 2,5% en abril, que se suman a las subas de 2% en enero y 1,5% en febrero. Asimismo, el POLAD, a partir de febrero, logra un incremento adicional del 22,7%, acumulando al mes de abril una mejora del 36,4%.

Embed

“En un contexto económico complejo y con menos recursos por las políticas del Gobierno nacional, seguimos defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad”, indicó el ministro Javier Alonso.

Fuente:

Temas
Ver más

A horas del paro, Provincia convocó a docentes y estatales a retomar las negociaciones salariales

El gobierno promulgó la reforma laboral y en simultáneo la CGT fue a la justicia para frenar su aplicación

La Plata: Alak destacó superávit, obras y modernización del Estado municipal

A un año de la gran inundación, Bahía Blanca se pone de pie

La Libertad Avanza impulsa más de 100 proyectos para reducir o eliminar tasas municipales

La UCR bonaerense confirmó la elección interna para el 7 de junio

Reforma laboral: el Gobierno promulgó la ley y comienza a regir desde este viernes

Tras asumir en Justicia, Mahiques pidió la renuncia de funcionarios clave

Abad le regaló a Nahuel Gallo una camiseta de Boca

La senadora Florencia Arietto quiso impedir a empujones el ingreso de un trabajador a Lustramax

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un operario realiza tareas de mantenimiento. (Agencia Xinhua)

Reforma laboral: el Gobierno promulgó la ley y comienza a regir desde este viernes

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Provincia acordó un 11% de aumento salarial para la Policía, más plus por uniforme y horas POLAD

Provincia acordó un 11% de aumento salarial para la Policía, más plus por uniforme y horas POLAD