Moreno: rescataron más de cien aves silvestres que se encontraban ilegalmente en una vivienda

Se rescataron un total de 113 aves silvestres sin ningún tipo de documentación que avalara su origen, tenencia y autorización para su comercialización.

Las aves fueron rescatadas por la Policía Federal de una vivienda de Moreno.

La Policía Federal rescató más de cien aves que se hallaban irregularmente en una vivienda de la localidad bonaerense de Moreno.

Quilmes: identificaron a tres miembros de la murga que puso la soga que mató a un motociclista
La causa tuvo su origen cuando personal del Departamento Delitos Ambientales recibió una denuncia anónima, mediante la cual se ponía en conocimiento la tenencia y comercialización ilegal de animales en estado natural, infringiendo así la Ley Nacional N° 22.421. A partir de esa información, se realizaron tareas investigativas que permitieron dar con el domicilio que sería utilizado para el acopio y venta clandestina de aves protegidas.

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, a cargo de Juan Manuel Culotta, ordenó la inmediata ejecución del allanamiento sobre la vivienda ubicada en la calle Nicaragua al 1.400. Allí se rescataron un total de 113 aves silvestres, todas preservadas por la normativa vigente y sin ningún tipo de documentación que avalara su origen, tenencia y autorización para su comercialización.

De acuerdo con el comunicado de la fuerza, se identificó a un hombre, sindicado como el encargado del cuidado de los ejemplares. Durante el procedimiento, además, se secuestraron un teléfono celular, varias municiones de diferentes calibres, un rifle y una pistola de aire comprimido.

Las aves fueron trasladadas hacia la Asociación Civil “Pájaros Caídos” y a la Estación de Conservación de Animales Silvestres (ECAS), donde quedaron resguardadas para su evaluación sanitaria, recuperación y posterior reinserción en su hábitat natural.

