Miramar: sacaba el auto del garaje y atropelló a su bebé de un año

Un grave accidente conmueve por estos momentos a la ciudad de Miramar : un hombre sacaba el auto del garage, no vio a su hija de un año que estaba detrás y la atropelló. La bebé está internada en grave estado en el Hospital Materno Infantil Victorio Tettamanti de Mar del Plata .

El hecho ocurrió durante la tarde del lunes pasado cuando el hombre maniobraba su vehículo para retirarlo del garaje. De acuerdo con la información difundida por medios locales, el conductor no advirtió la presencia de la pequeña detrás del automóvil y la embistió de forma involuntaria. Inmediatamente, al tomar conciencia de lo sucedido, trasladó por sus propios medios a la niña hasta Mar del Plata.

La menor fue ingresada de urgencia en el Hospital Materno Infantil Victorio Tettamanti, donde quedó internada en la unidad de terapia intensiva .

Fuentes sanitarias indicaron que la beba se encuentra en estado grave y con asistencia mecánica respiratoria .

Lesiones culposas

En paralelo, se abrió una investigación judicial para determinar con precisión las circunstancias del siniestro. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos de la Unidad Fiscal N° 11 de Delitos Culposos de Mar del Plata, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia.

Los investigadores buscan establecer si hubo testigos presenciales o cámaras de seguridad que hayan registrado el momento del atropello.

Fuente: Agencia DIB