Quilmes: identificaron a tres miembros de la murga que puso la soga que mató a un motociclista

El caso conmocionó días pasados a la comunidad de Quilmes: un hombre salió con su hijo en moto el sábado por la mañana, con intención de ir a pescar, no advirtió que había una soga cortando el tránsito en una esquina, se la llevó por delante y murió degollado. En las últimas horas, tres hombres fueron identificados como los presuntos responsables de haber colocado la soga en la intersección de 12 de Octubre y 393, sin las correspondientes indicaciones de tránsito ni permiso de la municipalidad.

La investigación recayó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°9 de Quilmes, que busca determinar las responsabilidades en el hecho ocurrido en el marco de los corsos barriales de Carnaval. De hecho, la soga fue colocada por miembros de una murga que formaban parte del evento cultural.

De acuerdo con las actuaciones policiales, fueron identificados Hugo Ayala (41), alias “Tuco”, quien se presentó como director de la murga "Los Fabulosos de Quilmes", junto a Gonzalo Sosa (31) y Víctor Rodolfo Vera (58), también vinculados a la misma agrupación.

De acuerdo a la investigación, los tres habrían colocado una soga atravesada sobre la calle con el objetivo de interrumpir el tránsito, situación que terminó provocando el fatal accidente.

Las imágenes que captó una cámara de seguridad se viralizaron por redes sociales, dando cuenta de lo terrible que fue el accidente, ya que la motocicleta iba a alta velocidad y no pudo advertir la presencia de la soga. En tanto, el niño de 11 años que viajaba como acompañante, resultó herido al caer de la moto y debió ser atendido por personal médico. La fiscalía continúa con las actuaciones para avanzar en la imputación y determinar las responsabilidades penales correspondientes en el caso. Fuente: Agencia DIB

