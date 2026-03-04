miércoles 04 de marzo de 2026
4 de marzo de 2026 - 20:27

Horror en Merlo: una mujer quedó detenida tras abandonar a su bebé recién nacido dentro de una bolsa

Los vecinos, conmocionados, encontraron al niño y dieron intervención a la Policía. La mujer fue reconocida en los videos de las cámaras de seguridad del barrio.

Por Agencia DIB
bebe abandonado Merlo

Una mujer quedó detenida en la localidad bonaerense de Merlo luego de haber abandonado un bebé recién nacido en la calle, dentro de una bolsa de tela. La acusada, Yolanda Inés Saucedo, de 32 años, habría sido quien dio a luz al niño y posteriormente se deshizo de él.

De acuerdo al portal Primer Plano Online, la mujer fue identificada por los vecinos en los videos de las cámaras de seguridad de la zona donde fue hallado el pequeño, en la calle Juan XXIII casi esquina Bertrand Russell.

En el barrio, la noticia generó conmoción y, de inmediato, intervino la Policía. El bebé, de pocas horas de vida - tenía el cordón umbilical - fue trasladado al hospital Eva Perón de Merlo, bajo resguardo judicial.

La causa recayó en la UFI Nº1 de Morón. En un primer la carátula fue averiguación de ilícito y, tras la captura de Saucedo, cambió a abandono de persona. Resta determinar por qué la mujer dejó al bebé y qué será de su situación judicial y la del niño.

Por  Gastón M. Luppi