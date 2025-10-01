Triple femicidio: el ministro Javier Alonso reiteró que el video del crimen "existe"

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, habló de los avances de la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que el objetivo de los autores del triple femicidio de Florencio Varela era que “las chicas no aparecieran más”, en alusión al método utilizado para ocultar los cuerpos. “Los perros pasaron 25 veces por el lugar y no encontraron nada…”, indicó el funcionario.

En ese sentido, en declaraciones televisivas, Alonso reiteró que “fue un trabajo para que las chicas (Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez) no aparecieran más”, y confirmó que los cadáveres “estaban enterrados a varios metros de profundidad, cubiertos por sábanas y después tapados con una capa de concreto”.

Respecto de la investigación, el ministro señaló que, pese a la captura de “Pequeño J” y uno de sus colaboradores en Perú, junto a otros siete detenidos, todavía “hay dos personas más” vinculadas con el hecho. También reveló que una de las víctimas “fue torturada y otra estaba presente en el lugar”, aunque aclaró que “la Justicia no tiene ningún video” de ese episodio.

No obstante, el ministro explicó: “Hay por lo menos entre dos y cuatro personas que nos dicen haber visto el video”, afirmó en declaraciones a La Nación+. Según precisó, algunos testimonios señalaron que “‘Pequeño J’ daba indicaciones” y que “se encontraba del otro lado” de la filmación, mientras otra persona registraba la escena.

“Todos estos testimonios no están inventados, es lo que ellos dijeron. El video existe”, subrayó Alonso, quien añadió que “todavía falta detener a dos varones más que manejaban la camioneta Chevrolet Tracker blanca”, en la que fueron trasladadas las víctimas desde La Matanza a Florencio Varela. Por último, calificó a los acusados como “unos personajes sádicos”. (DIB)

