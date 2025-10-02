Doble rescate en alta mar: la Prefectura Naval Argentina salvó la vida de dos tripulantes en 24 horas

En menos de 24 horas, la Prefectura Naval Argentina salvó a dos tripulantes que enfrentaban emergencias médicas graves a bordo de buques pesqueros . Los operativos involucraron a helicópteros, aviones y especialistas “entrenados para operar en escenarios donde cada segundo cuenta”, según comunicó el Gobierno.

La primera maniobra se inició mientras el buque Suemar , de bandera argentina, se encontraba en plena faena de pesca. Fue entonces cuando su capitán alertó a la Estación Costera de la Prefectura Naval en Comodoro Rivadavia debido a que uno de los tripulantes se había descompensado repentinamente en la cocina . El hombre presentaba fuertes dolores en el pecho y episodios recurrentes de desvanecimiento.

El barco se hallaba a unos 203 kilómetros de Rawson, en cercanías de Bahía Camarones , y comenzó de inmediato una navegación de emergencia hacia el puerto más cercano, siguiendo las indicaciones de los médicos de Prefectura.

Ante la gravedad del cuadro, se activó un operativo aéreo urgente. La Estación Aérea Viedma desplegó un avión de patrullaje que sobrevoló la zona para evaluar condiciones y preparar el ingreso del helicóptero de rescate, que partió desde el aeropuerto de Comodoro Rivadavia.

El helicóptero se posicionó sobre el buque para que el personal especializado descendiera e izara al tripulante a bordo de la aeronave. Allí recibió las primeras atenciones médicas en vuelo y fue trasladado hasta el aeropuerto de Trelew, donde una ambulancia lo esperaba para derivarlo al hospital.

Infarto en el mar

Solo unas horas después una nueva emergencia movilizó a la Prefectura: el capitán del buque pesquero Comandante Luis Piedrabuena se comunicó con el Centro de Gestión Tráfico Marítimo de Bahía Blanca. Un tripulante de la embarcación, de 40 años, presentaba fuertes dolores en el pecho, falta de aire, adormecimiento en el brazo y la pierna derecha.

La radioconsulta médica determinó el diagnóstico de síndrome coronario agudo con déficit neurológico focal, una situación crítica que requería aeroevacuación inmediata. Sin embargo, la distancia de la costa (83 km) y la proximidad de la noche obligaron a posponer la extracción para el amanecer.

A las primeras luces de la mañana, desde la Estación Aérea Viedma despegaron un helicóptero y un avión con personal médico y rescatistas altamente entrenados. La aeronave localizó el buque y logró izar al tripulante para trasladarlo de urgencia a tierra firme.

El operativo culminó con el arribo de ambas aeronaves al aeropuerto de Viedma, donde ya esperaba una ambulancia que trasladó al paciente a una clínica local para recibir atención especializada. (DIB)