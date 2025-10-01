miércoles 01 de octubre de 2025
1 de octubre de 2025 - 18:55

Bahía Blanca: condenan a dos enfermeros de la Armada por abusar sexualmente de una compañera

Fueron considerados autores de abuso sexual simple reiterado, consumados entre 2017 y 2020, y durante 2022 en Bahía Blanca. Las penas, de prisión condicional.

Por Agencia DIB
La Justicia de Bahía Blanca condenó a dos enfermeros de la Base Aeronaval Comandante Espora.

La Justicia de Bahía Blanca condenó a penas de entre 2 años y 2 años y 3 meses de prisión condicional a dos enfermeros de la Base Aeronaval Comandante Espora por abusar sexualmente de una compañera de trabajo entre 2017 y 2020, y durante 2022.

Se trata de Mauricio Monduzzi y Marcos Zaragoci, condenados a 2 años y 3 meses y a 2 años de prisión condicional, respectivamente, por ser considerados autores del delito de abuso sexual simple reiterado, en perjuicio de una enfermera compañera de ellos, de acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal.

Mientras que a Monduzzi se le atribuyeron al menos seis hechos, a Zaragoci se le contabilizaron tres, cometidos, los de ambos, entre comienzos de 2017 y marzo de 2020 y luego entre marzo y el 6 de mayo de 2022, en la sede División Medicina Industrial Sanidad del Arsenal Aeronaval Comandante Espora.

Penas por abuso sexual

Los jueces les impusieron además el cumplimiento de ciertas reglas de conducta durante el mismo plazo que ejecuten la pena, entre ellas abstenerse de tomar contacto y de acercarse a la víctima y a las denunciantes a menos de 200 metros de distancia. También deberán realizar doce horas mensuales de trabajos no remunerados en favor de una institución de bien público y completar satisfactoriamente el Taller de Conversaciones sobre Perspectiva de Género y Violencias.

Por último, establecieron extraer y remitir la información genética de los condenados al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con Delitos contra la Integridad Sexual, siempre de acuerdo con el sitio “Fiscales”. (DIB)

Por  Agencia DIB