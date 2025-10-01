Facundo Astudillo Castro: fue sobreseído policía bonaerense acusado por falso testimonio

Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril de 2020 y su cuerpo fue encontrado el 15 de agosto de ese año en un cangrejal cerca de Bahía Blanca.

Al no prosperar la acusación fiscal que llevó a su indagatoria, el Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca sobreseyó a un policía bonaerense por supuesto falso testimonio en el caso de Facundo Astudillo Castro , el joven que fue visto por última vez a finales de abril de 2020 cuando en medio de la pandemia partió desde Villarino hacía Bahía Blanca, pero nunca llegó.

Se trata del agente Jorge Agustín Galarza (51 años, ya jubilado), quien en aquel momento declaró -en su condición de vecino y no de uniformado- que creía haber visto a Astudillo Castro en su barrio. Antes de ser citado ante el fiscal federal Andrés Heim , Galarza prestó dos veces testimonio en sede policial, de acuerdo el sitio La Nueva .

El 18 de junio de 2020, en la subcomisaría de General Cerri , relató que la noche anterior había visto en la vereda de su casa a un joven que para él era Astudillo Castro y que el chico le dijo que iba camino a Ingeniero White a ver a dos amigos, para luego dirigirse a la Capital.

Galarza volvió a declarar el 6 de julio de 2020 en la DDI y afirmó que en la noche previa volvió a ver al que consideraba el joven por entonces desaparecido, cuando se presentó como cliente en el modesto quiosco que el uniformado administraba en su casa.

Cuando fue a ratificar todo ante Heim (uno de los funcionarios ajenos a nuestro medio que aportó la Procuración para sumarse a la causa Facundo), el fiscal consideró que Galarza incurrió en contradicciones y decidió imputarlo por posible falso testimonio.

Siempre según La Nueva, en noviembre de 2022 Galarza fue indagado y dijo que "no revisó" las testimoniales que había firmado, pero que lo único que podía asegurar es que creía haber visto a Facundo, sin tener conocimiento del trámite de la causa.

Si bien los restos de Astudillo Castro fueron encontrados recién en agosto de 2020 en la ría, a la altura de Villarino Viejo, y se confirmó que nunca había llegado a Bahía Blanca para la fecha que decía el expolicía, se entendió que en la conducta de Galarza no hubo dolo ni intencionalidad.

La muerte de Facundo Astudillo Castro

Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez el 30 de abril de 2020, durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, cuando salió de su casa de la ciudad bonaerense de Pedro Luro, rumbo a Bahía Blanca para ver a su novia. En el trayecto, fue interceptado por la Policía bonaerense por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio. A pesar de la búsqueda, nada se supo de él hasta el 15 de agosto de ese mismo año, cuando sus restos fueron hallados en un cangrejal de la localidad de General Cerri. (DIB)