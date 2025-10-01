miércoles 01 de octubre de 2025
1 de octubre de 2025 - 16:02

Facundo Astudillo Castro: fue sobreseído policía bonaerense acusado por falso testimonio

Jorge Agustín Galarza declaró que creía haber visto a Facundo Astudillo Castro en su barrio. El fiscal consideró que incurrió en contradicciones.

Por Agencia DIB
Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril de 2020 y su cuerpo fue encontrado el 15 de agosto de ese año en un cangrejal cerca de Bahía Blanca.

Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril de 2020 y su cuerpo fue encontrado el 15 de agosto de ese año en un cangrejal cerca de Bahía Blanca.

Al no prosperar la acusación fiscal que llevó a su indagatoria, el Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca sobreseyó a un policía bonaerense por supuesto falso testimonio en el caso de Facundo Astudillo Castro, el joven que fue visto por última vez a finales de abril de 2020 cuando en medio de la pandemia partió desde Villarino hacía Bahía Blanca, pero nunca llegó.

Más noticias
El momento del traslado del sindicado narco peruano Pequeño J. video

"Pequeño J" tras su detención: "No tengo nada que ver, es un espanto, tienen que encontrar a los culpables"
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, fue detenido en Lima el martes 30 de septiembre. 

Quién es quién en la trama de los nueve detenidos por el triple femicidio

Se trata del agente Jorge Agustín Galarza (51 años, ya jubilado), quien en aquel momento declaró -en su condición de vecino y no de uniformado- que creía haber visto a Astudillo Castro en su barrio. Antes de ser citado ante el fiscal federal Andrés Heim, Galarza prestó dos veces testimonio en sede policial, de acuerdo el sitio La Nueva.

El 18 de junio de 2020, en la subcomisaría de General Cerri, relató que la noche anterior había visto en la vereda de su casa a un joven que para él era Astudillo Castro y que el chico le dijo que iba camino a Ingeniero White a ver a dos amigos, para luego dirigirse a la Capital.

Galarza volvió a declarar el 6 de julio de 2020 en la DDI y afirmó que en la noche previa volvió a ver al que consideraba el joven por entonces desaparecido, cuando se presentó como cliente en el modesto quiosco que el uniformado administraba en su casa.

Cuando fue a ratificar todo ante Heim (uno de los funcionarios ajenos a nuestro medio que aportó la Procuración para sumarse a la causa Facundo), el fiscal consideró que Galarza incurrió en contradicciones y decidió imputarlo por posible falso testimonio.

Siempre según La Nueva, en noviembre de 2022 Galarza fue indagado y dijo que "no revisó" las testimoniales que había firmado, pero que lo único que podía asegurar es que creía haber visto a Facundo, sin tener conocimiento del trámite de la causa.

Si bien los restos de Astudillo Castro fueron encontrados recién en agosto de 2020 en la ría, a la altura de Villarino Viejo, y se confirmó que nunca había llegado a Bahía Blanca para la fecha que decía el expolicía, se entendió que en la conducta de Galarza no hubo dolo ni intencionalidad.

La muerte de Facundo Astudillo Castro

Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez el 30 de abril de 2020, durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, cuando salió de su casa de la ciudad bonaerense de Pedro Luro, rumbo a Bahía Blanca para ver a su novia. En el trayecto, fue interceptado por la Policía bonaerense por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio. A pesar de la búsqueda, nada se supo de él hasta el 15 de agosto de ese mismo año, cuando sus restos fueron hallados en un cangrejal de la localidad de General Cerri. (DIB)

Temas
Ver más

"Pequeño J" tras su detención: "No tengo nada que ver, es un espanto, tienen que encontrar a los culpables"

Quién es quién en la trama de los nueve detenidos por el triple femicidio

Bahía Blanca: hallaron muerto a un oficial de Prefectura en su departamento

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a "Pequeño J" y Matías Ozorio, su mano derecha

Pedido de condena para pastor acusado de trata laboral contra jóvenes captados en falsos tratamientos

Narcocrimen de Florencio Varela: declararon Sotacuro y su sobrina y mencionaron a un albañil

Tres Arroyos: condenan a dos hombres por abusar sexualmente de las hijas de sus parejas

Triple femicidio: la misteriosa nota que dejaron en una comisaría con información de "Pequeño J"

Punta Indio: imputan a exmilitar por apología del delito e incitación al odio

Coronel Dorrego:  dos años de prisión para bombero que abusó de una subordinada

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, fue detenido en Lima el martes 30 de septiembre. 

Quién es quién en la trama de los nueve detenidos por el triple femicidio

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril de 2020 y su cuerpo fue encontrado el 15 de agosto de ese año en un cangrejal cerca de Bahía Blanca.

Facundo Astudillo Castro: fue sobreseído policía bonaerense acusado por falso testimonio

Por  Agencia DIB