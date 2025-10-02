Lanzan la campaña "No te cuides a medias" para apoyar la prevención de los cánceres de mama y de próstata

La Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer ( LALCEC ) presentó su campaña “No te cuides a medias” , que invita a colaborar para concientizar de manera original: quienes se sumen recibirán un par de medias rosas o azules para usar y difundir el mensaje de prevención frente a los cánceres de mama y de próstata . A la campaña, además, se sumaron empresas como YPF y Delicias Doradas .

“Además de informar sobre estos dos tumores y promover hábitos preventivos, la iniciativa busca recaudar fondos para financiar estudios gratuitos de detección temprana en personas sin cobertura médica y acompañar a quienes están atravesando un tratamiento oncológico en su sede de Aráoz 2380”, aseguró la entidad a través de un comunicado.

“ La detección temprana es la herramienta más poderosa que tenemos para salvar vidas . Este año queremos que toda la comunidad escuche con claridad un mensaje simple: no te cuides a medias. Con controles preventivos, el cáncer puede detectarse a tiempo. Y con el compromiso de todos, podemos seguir trabajando para llegar a cada vez más personas”, destacó Martín Fleming , director ejecutivo de LALCEC.

LALCEC destacó que “diversas organizaciones se unieron para amplificar el mensaje de prevención”. Así YPF, a través de YPF BOXES, realizará acciones de visibilización en todo el país. Delicias Doradas vestirá sus productos con etiquetas rosas y donará lo recaudado para realizar mamografías gratuitas. A su vez, Provet destinará parte de sus ventas a la detección temprana del cáncer.

Cáncer de mama

El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres argentinas. Cada año se registran más de 5.700 fallecimientos, y el 75% de los diagnósticos se da en mujeres sin antecedentes familiares directos de la enfermedad.

“El 90% de los casos detectados a tiempo son curables. Realizarse una mamografía a partir de los 40 años, o antes si existen antecedentes, permite encontrar lesiones en etapas muy iniciales, cuando las chances de curación son altísimas”, explicó el doctor Carlos Silva, director médico y coordinador del área de acompañamiento de LALCEC.

Cáncer de próstata

“El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente entre los hombres y la tercera causa de muerte por cáncer en varones en Argentina. Cada año se diagnostican más de 11.600 casos”, señaló el doctor Silva. “En etapas iniciales suele no presentar síntomas, por lo que los controles urológicos anuales a partir de los 50 años —o antes en caso de antecedentes— son fundamentales. La combinación del tacto rectal y el análisis de PSA permite detectar a tiempo más del 90% de los casos”.

Sobre la realidad del diagnóstico, el urólogo Diego Martín Barreiro del Hospital Durand, y miembro de la Sociedad Argentina de Urología, agregó que “el Registro Institucional de Tumores (RITA) indica que el 24% de los hombres son diagnosticados en estadios avanzados, pero ese número podría ser mayor: en más de la mitad de los casos registrados ni siquiera se conoce el estadio del tumor. Esa falta de diagnóstico temprano es lo que vemos todos los días en el hospital: hombres que nunca se hicieron un control y llegan con una enfermedad que ya no se puede curar. Eso es cuidarse a medias: creer que con sentirse bien o no tener síntomas alcanza, cuando la prevención empieza mucho antes”.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS), proyecta que para 2030 la cantidad de casos de cáncer de próstata en América Latina se va a duplicar”, comenta el doctor Barreiro. Continúa: “Argentina no es la excepción, el cáncer de próstata es el tumor más frecuente en hombres en Argentina. Uno de cada 6 hombres será diagnosticado con este tipo de cáncer, más del 40% de los casos de cáncer de próstata se realiza cuando la enfermedad es metastásica y el 70% de los casos en forma localmente avanzada. Diagnosticado a tiempo el cáncer de próstata es curable. El diagnóstico precoz salva”.

Cómo colaborar

La persona que desee colaborar tiene que ingresar a lalcec.org.ar/medias, hacer su donación y elegir el color de las medias: rosas o azules.

Se puede optar por envío a domicilio o retirar en la sede central de LALCEC (Aráoz 2380, CABA).

“Cada aporte permite financiar estudios gratuitos de detección temprana y brindar acompañamiento profesional y humano a pacientes en tratamiento”, destacaron desde LALCEC.