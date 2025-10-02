jueves 02 de octubre de 2025
2 de octubre de 2025 - 15:27

El FMI volvió a pedirle al Gobierno que acumule reservas y le reclamó "amplio apoyo político"

Lo anticipó la vocera del organismo, insistiendo en la necesidad de que el Gobierno trabaje para lograr consensos para las reformas pendientes.

Por Agencia DIB
El Presidente Javier Milei con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI en un contacto que mantuvieron en junio.
El Presidente Javier Milei con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI en un contacto que mantuvieron en junio.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a pedirle al Gobierno este jueves que acumule reservas internacionales en el Banco Central (BCRA), a la vez que insistió con la necesidad de tener un "amplio apoyo político" para avanzar en las reformas pendientes. Pese a ello, el organismo multilateral reiteró su respaldo al programa económico.

Más noticias
El presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva﻿, titular del Fondo Monetario Internacional.

La titular del FMI con Javier Milei: "Argentina está yendo en la dirección correcta"
Gustavo Elías (der.), presidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB), junto a Fabián Gurrado.

33 años de la Unión Industrial de Bahía Blanca: "Luchamos por una idea superadora para crecer como región"

“Creemos que fortalecer la confianza y consolidar los importantes avances en la reducción de la inflación requerirá el firme compromiso de las autoridades con el anclaje fiscal, respaldado por una política monetaria coherente y un marco cambiario que permita reconstruir las reservas”, señaló Julie Kozack, la vocera del organismo en la tradicional conferencia de prensa semanal.

Creemos que fortalecer la confianza y consolidar los importantes avances en la reducción de la inflación requerirá el firme compromiso de las autoridades con el anclaje fiscal, respaldado por una política monetaria coherente y un marco cambiario que permita reconstruir las reservas Creemos que fortalecer la confianza y consolidar los importantes avances en la reducción de la inflación requerirá el firme compromiso de las autoridades con el anclaje fiscal, respaldado por una política monetaria coherente y un marco cambiario que permita reconstruir las reservas

No es la primera vez que el Fondo Monetario Internacional centra su atención en el tema de las reservas y la escasa acumulación por parte del Banco Central. Justamente, desde hace semanas ésta parece ser la contracara de la fuerte incertidumbre que hay en los mercados, y la volatilidad en el valor de la divisa.

El FMI ya había alertado sobre el tema de que, en la primera revisión del acuerdo con el organismo, no se cumplió con la meta fijada de sumar dólares a las reservas. El Gobierno privilegió concentrarse en continuar con la inflación y debió pedir u cambio en la forma de medición de la meta, que en lugar de ser trimestral pasó a ser anual.

Si bien la conferencia de prensa estaba pautada en el cronograma habitual del Fondo, la noticia llegó sólo horas después de la aclaración que hizo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, tras aclarar que "no están poniendo dinero en Argentina", sino que solo le están "dando una línea de swap".

Según lo acordado hace sólo una semana la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos está trabajando con el Ministerio de Economía en los detalles de una línea swap, que hasta el momento se sabe que es de US$20.000 millones, aunque se desconocen los detalles.

Apoyo políticoal gobierno

Durante la conferencia de prensa Julie Kozack enfatizó la necesidad de tener “un amplio apoyo político” que garantice “la implementación de la ambiciosa agenda de reformas y fortalecer la confianza”. Ésta es hoy una palabra clave, en momentos en que los mercados parecen dudar de la capacidad de pago de los compromisos de deuda que tiene el Tesoro en los próximos meses, en especial el vencimiento de los Bonares y Globales el 9 de enero por unos US$4400 millones.

En este contexto, la vocera del FMI resaltó el apoyo al gobierno dado por el presidente Donald Trump, así como los créditos que anunciaron el Banco Mundial (US$4000 millones) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (US$3900 millones) hacia la Argentina. “Estamos trabajando en estrecha colaboración con todos ellos para brindar el apoyo necesario a Argentina”, apuntó Julie Kozack. (DIB)

Temas
Ver más

La titular del FMI con Javier Milei: "Argentina está yendo en la dirección correcta"

33 años de la Unión Industrial de Bahía Blanca: "Luchamos por una idea superadora para crecer como región"

Intento de asesinato de Cristina Kirchner: archivaron la denuncia contra Gerardo Milman

Tras el ambiguo mensaje de Scott Bessent,  Caputo y Bausili viajan de urgencia a Washington

La candidatura de José Luis Espert quedó en la mira, mientras las boletas con su nombre ya están impresas

El titular del partido Unite dijo que Espert le pidió justificar aportes recibidos en negro

Polémica por otro terreno ferroviario desafectado en Tres Arroyos

Bullrich insiste con su postura: "Espert tiene que contestar claro"

El Gobierno otorgó ascensos retroactivos a 21 militares "marginados" por la gestión de Alberto Fernández

Espert evitó responder si recibió de un jefe narco US$200.000 y Milei lo respaldó 

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El diputado libertario José Luis Espert.

Espert evitó responder si recibió de un jefe narco US$200.000 y Milei lo respaldó 

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Imagen de la investigación presentada por Chilevisión sobre la historia Bernarda Rosalba Vera Contardo. (Imagen de video)

Afirman que una mujer que figuraba como fusilada durante la dictadura de chilena vive en Miramar

Por  Agencia DIB