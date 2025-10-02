Concurso público para consejeros del teatro independiente bonaerense

El Consejo Provincial de Teatro Independiente lanzó la convocatoria para cubrir un cargo de consejera o consejero en representación de la actividad teatral en la Región 11 – PBA Centro Sur.

El Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI), organismo que depende del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires , lanzó la convocatoria para cubrir un cargo de consejera o consejero en representación de la actividad teatral en la Región 11 – PBA Centro Sur.

Se trata de una designación clave para la vida cultural bonaerense, ya que busca garantizar la voz de las y los trabajadores del teatro en el ámbito institucional.

La inscripción estará abierta hasta el 14 de octubre de 2025 y abarca a artistas y gestores culturales con residencia en los municipios de Ayacucho , Balcarce , González Chávez, Benito Juárez , Lobería, Necochea , San Cayetano, Tandil y Tres Arroyos . Podrán postularse todas aquellas personas que acrediten al menos tres años de residencia en la región, trayectoria vinculada al teatro y experiencia en gestión o producción de artes escénicas.

La postulación es completamente digital y se realiza a través de la web del Instituto Cultural. Allí deben adjuntarse el currículum vitae, documentación que respalde la experiencia, copia del DNI, cartas aval de instituciones, grupos teatrales o referentes culturales, y una carta motivacional. La presentación incompleta será causal de exclusión, según advierte la convocatoria.

Dos instancias del concurso

El concurso se desarrollará en dos instancias: en primer lugar, se evaluarán los antecedentes de las y los postulantes, con especial énfasis en la trayectoria comprobada dentro de la región. Luego se realizará una entrevista personal en la que se valorarán conocimientos, competencias y la pertinencia de los avales presentados.

El Comité de Selección estará integrado por la Dirección Ejecutiva del CPTI y cuatro especialistas del ámbito teatral. El organismo asegura que la composición del jurado contemplará la representación de más de un género. Su decisión, se aclara, será definitiva e inapelable.

Los criterios de evaluación incluyen la experiencia laboral en artes escénicas, la formación adquirida y las cartas aval que acompañen la candidatura. En caso de que ninguna postulación reúna los requisitos mínimos, el concurso podrá declararse desierto. Los resultados se oficializarán a través de un acto administrativo.

Fortalecer el teatro independiente

Desde el CPTI remarcan que este tipo de convocatorias buscan fortalecer el teatro independiente, un sector que sostiene la vida cultural en cada localidad y que cumple un rol central en la formación de públicos, la creación artística y la construcción de comunidad. La figura del consejero o consejera regional funciona como nexo entre los espacios, grupos y artistas de la zona y el organismo provincial, canalizando demandas, proyectos y propuestas.

Para consultas específicas, las y los interesados podrán escribir a [email protected].

La expectativa del Instituto Cultural es que la Región 11 logre una representación sólida que contribuya a potenciar la diversidad de producciones teatrales del centro sur bonaerense.