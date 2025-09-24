miércoles 24 de septiembre de 2025
La Plata y Mar del Plata movilizaron por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara

Esas ciudades se sumaron al reclamo de justicia en las calles. En Florencio Varela y La Matanza hubo marchas desde temprano.

Por Agencia DIB
En el centro de La Plata, agrupaciones feministas y autoconvocadas se reunieron bajo la consigna “Basta de femicidios. Basta de matarnos. Justicia por Morena, Brenda y Lara”. El punto de encuentro fue la esquina de la avenida 7 y calle 50, donde se hicieron presentes varias agrupaciones y organizaciones, según informa diario El Día.

En Mar del Plata, el Movimiento Mujeres y Diversidad se concentró frente al Palacio Municipal para reclamar justicia. “A raíz de la terrible noticia del triple femicidio, que encontró a estas tres jóvenes enterradas y mutiladas en un jardín, tiradas como basura, reclamamos justicia y repetimos ‘Ni una menos’”, explicó una de las organizadoras y secretaria de Género de ATE Mar del Plata, Karina Polo, citada por el diario La Capital.

Florencio Varela y La Matanza

Como informó DIB, familiares de las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) encabezaron este mediodía una marcha en inmediaciones al lugar del hallazgo de los cadáveres. Acompañados por vecinos, quebrados por el dolor al conocerse el peor desenlace del caso, pidieron Justicia y, especialmente, rogaron a los medios de comunicación que no se vayan del lugar para que no se silencie el delito y "caigan todos los responsables".

Cerca de las 17, la movilización se trasladó a la rotonda de La Tablada y ruta 21, en San Justo, partido de La Matanza, donde las tres víctimas fueron vistas por última vez subiendo a una camioneta blanca, el viernes cerca de las 21.30, de acuerdo a una grabación de cámaras de seguridad de la zona. (DIB)

Por  Agencia DIB