Último adiós a Brenda, Morena y Lara, las víctimas del triple femicidio

Las familias de Brenda Del Castillo y Morena Verdi en el cementerio Las Praderas.

Los familiares de Brenda Del Castillo , Morena Verdi y Lara Gutiérrez les dieron el último adiós a las chicas asesinadas por narcos en Florencio Varela . Las primas Brenda y Morena fueron veladas juntas y sepultadas en el cementerio Las Praderas , en Esteban Echeverría , mientras que Lara fue velada aparte y su sepelio fue en el cementerio Camposanto , en la localidad matancera de González Catán .

Triple femicidio: la Iglesia reclama la presencia del Estado para frenar "la plaga del narcotráfico"

Javier Alonso cruzó a López Murphy por "mentir" y politizar el triple femicidio de Florencio Varela

El cortejo fúnebre que despidió los restos de Brenda del Castillo y Morena Verdi salió de la casa velatoria en San Justo antes del mediodía y pasó por los monoblocks de La Tablada , donde los vecinos salieron a despedir a las jóvenes. Incluso se puso a disposición un micro que llevó familiares y amigos al cementerio para acompañar a la familia.

Sabrina , mamá de Brenda, dijo tras despedir a su hija en el cementerio que va a marchar todos los días “hasta que me traigan a los verdaderos responsables y no perejiles”.

Sabrina, la madre de Brenda Del Castillo, habla con los medios.

Junto a su sobrino Federico, Sabrina expresó con dolor que es “injusto lo que le pasó a Brenda”, pero que luchará todos los días para tener justicia.

“No accionaron como corresponde, para eso pagamos los impuestos, pero después está el gobernador Axel Kicillof en Nueva York paseando”, expuso.

En este marco, añadió: “Mi deber como mamá era cuidar a mi hija, me hago responsable, pero no me puedo echar la culpa de todo”.

Por último, remarcó que “la investigación fue mala” y que “es la Justicia la que debe decir que pasó”..

Los sepelios

El velatorio de las primas había comenzado en la tarde del jueves, y se llenó de familiares, amigos, vecinos y hasta personas que no conocían a las chicas, pero que siguieron el caso por los medios, todos conmovidos por la violencia del hecho.

velatorio-brenda-morena El sepelio de las primas se realizó en la misma casa velatoria. Redes

En la puerta del lugar habló Antonio, abuelo de Brenda y Morena: “La semana que viene me van a ver paradito frente al Congreso, solito. Espero que me atienda alguien. ¿Qué estamos viviendo? No podemos seguir así. No podemos salir a la calle, ya no se puede más. ¿Si se comunicó (Fernando) Espinoza? ¿Quién? Es un cobarde ese señor, no apareció, no llamó… Ese no es intendente, ese señor nos engrupe”.

La ceremonia fúnebre de Lara, en tanto, se realizó en otro lugar de la misma localidad pero a unas diez cuadras, en un clima más íntimo. (DIB)