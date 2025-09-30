miércoles 01 de octubre de 2025
30 de septiembre de 2025 - 21:49

Bahía Blanca: hallaron muerto a un oficial de Prefectura en su departamento

Las hipótesis que se manejan como móvil del deceso son la del suicidio o la del homicidio.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
La Policía Científica en la vivienda del prefecto hallado muerto en su departamento, en el centro de Bahía Blanca. (La Nueva)

La Policía Científica en la vivienda del prefecto hallado muerto en su departamento, en el centro de Bahía Blanca. (La Nueva)

El oficial principal Cristian Gerardo Alexis Roa, de 37 años, de la Prefectura Naval Argentina (PNA) fue hallado muerto en su casa, en la localidad bonaerense de Bahía Blanca.

Más noticias
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, y su mano derecha, Matías Ozorio, fueron detenidos en Lima. 

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a "Pequeño J" y Matías Ozorio, su mano derecha
Roberto Tagliabué, el pastor evangélico juzgado en Mar del Plata.

Pedido de condena para pastor acusado de trata laboral contra jóvenes captados en falsos tratamientos

Según informó La Nueva, el hecho se descubrió cerca de las 16 de este martes, tras una denuncia porque Roa no respondía llamados desde hacía varios días. Tras el llamado al 911 de un compañero del uniformado, personal policial se presentó en la vivienda de Las Heras 126, piso 11, y derribó la puerta del departamento.

En esas circunstancias encontraron al oficial tendido en un pasillo sin vida, con sangre en su rostro y la pistola reglamentaria entre las piernas. Se constató que su deceso, de un disparo, se habría registrado unas 36 horas antes.

En el lugar secuestraron una vaina servida y se advirtió cierto desorden y suciedad y que no había alteraciones en las aberturas. En el caso trabajan los peritos de la Policía Científica y la DDI a las órdenes de la UFIJ N° 7, cuya titular es la fiscal Marina Lara.

Las hipótesis que se manejan como móvil del deceso son la del suicidio o la del homicidio. (DIB)

Temas
Ver más

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a "Pequeño J" y Matías Ozorio, su mano derecha

Pedido de condena para pastor acusado de trata laboral contra jóvenes captados en falsos tratamientos

Narcocrimen de Florencio Varela: declararon Sotacuro y su sobrina y mencionaron a un albañil

Tres Arroyos: condenan a dos hombres por abusar sexualmente de las hijas de sus parejas

Triple femicidio: la misteriosa nota que dejaron en una comisaría con información de "Pequeño J"

Punta Indio: imputan a exmilitar por apología del delito e incitación al odio

Coronel Dorrego:  dos años de prisión para bombero que abusó de una subordinada

Triple femicidio: hallaron en Quilmes el Volkswagen Fox de Sotacuro

Monseñor García: "Hay chicos que desde los 9 años comienzan a consumir droga"

Triple femicidio: "Estuvo organizado para que quedaran como desaparecidas"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, y su mano derecha, Matías Ozorio, fueron detenidos en Lima. 

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a "Pequeño J" y Matías Ozorio, su mano derecha

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La Policía Científica en la vivienda del prefecto hallado muerto en su departamento, en el centro de Bahía Blanca. (La Nueva)

Bahía Blanca: hallaron muerto a un oficial de Prefectura en su departamento

Por  Ana Roche