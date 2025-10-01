miércoles 01 de octubre de 2025
Triple femicidio: Patricia Bullrich le pidió a la Provincia que aplique la "Ley Antimafia"

Según Patricia Bullrich, con esta ley los 9 detenidos por los femicidios de Florencio Varela, "más todos los que fueron parte, van a tener la máxima pena”.

Conferencia de prensa de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

El día después de las detenciones en Perú, se prepara el viaje de regreso al país de Matías Ozorio y se dan los primeros pasos del proceso de extradición de "Pequeño J", sindicados como responsables máximos de los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, habló de los avances de la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela.

Triple femicidio: el ministro Javier Alonso reiteró que el video del crimen "existe"
Lázaro Víctor Sotacuro, detenido por el triple femicidio de Florencio Varela, fue trasladado de Jujuy a Buenos Aires.

Triple femicidio: con seis detenidos, sigue la búsqueda de los prófugos, entre las dudas de las familias

Las detenciones del peruano "Pequeño J", llamado en realidad Tony Janzen Valverde Victoriano, y del argentino Ozorio se produjeron en el transcurso del martes, en operativos en los que intervinieron, además de la policía peruana, la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Policía Federal Argentina (Interpol).

A propósito de las fuerzas federales argentinas, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dio detalles de los operativos llevados adelante, entre ellos también en el que fue detenido Lázaro Víctor Sotacuro, en Villazón, Bolivia, a metros de la ciudad jujeña de La Quiaca. Y en el marco de la conferencia, Bullrich también instó a que la provincia de Buenos Aires ponga en marcha la “Ley Antimafia”.

Patricia Bullrich y la “Ley Antimafia”

De acuerdo con el repaso de Bullrich, Ozorio fue detenido “durmiendo en la calle”. “Es una organización que no aparece con una estructura demasiado compleja como para ser una organización que cometió semejante brutalidad. Eso no quiere decir que no lo hayan cometido, es una organización bastante primaria”, opinó la ministra.

Respecto de Valverde Victoriano, “‘Pequeño J’, que de pequeño tiene poco y de asesino tiene mucho”, según Bullrich, “estaba dentro de un camión de pescado, a 70 kilómetros de Lima, también con una estructura bastante precaria, sin dinero”. E insistió: “Es una organización atípica en cuanto a la falta de medios, a la falta de estructura, pero brutal en lo que cometieron, de acuerdo con la investigación que lleva adelante la provincia de Buenos Aires”. Y definió al hecho como “brutal, salvaje, triple asesinato”.

En este punto, planteó la necesidad de aplicar la “Ley Antimafia, la ley contra el crimen organizado”. “Hoy en esta causa hay nueve detenidos. Esa ley hace que esos nueve detenidos, más todos los que fueron parte, como por ejemplo los 45 que dicen que vieron el video, todos van a tener la máxima pena que va a tener el máximo exponente de esa organización”. O sea, “la aplicación de esa ley no pondría a uno con una pena de dos años o tres años por haber ido en el auto, y al otro…, no, a todos con la máxima pena. ¿Por qué? Porque todos participaron en el asesinato”. Y cerró: “Esa es la ley que hoy tiene la Argentina y que a la Provincia de Buenos Aires le estamos pidiendo, por favor, que la apliquen”. (DIB)

