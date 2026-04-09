jueves 09 de abril de 2026
9 de abril de 2026 - 15:33

Masacre escolar en Santa Fe: imputaron como partícipe secundario a otro adolescente

El chico, de 16 años, fue acusado como partícipe secundario de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y de doble tentativa de homicidio agravado por el uso de armas de fuego en concurso real.

Por Agencia DIB
La escuela de la tragedia.&nbsp;

La escuela de la tragedia. 

El segundo adolescente detenido en el marco de la investigación por el tiroteo ocurrido en la Escuela N°40 Mariano Moreno, en la ciudad santafesina de San Cristóbal, quedó imputado acusado de ser partícipe secundario en el hecho. La información fue confirmada por los medios locales, tras una audiencia desarrollada bajo un estricto hermetismo en los tribunales locales.

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El chico fue detenido el 6 de abril mientras circulaba por la intersección de las rutas 11 y 4, en inmediaciones del peaje de Nelson. Según explicaron los investigadores, el arresto fue el resultado de un seguimiento previo sobre distintos domicilios y personas de interés en la causa.

El adolescente imputado, identificado como N.C., de 16 años, fue acusado por la fiscal de menores Carina Gerbaldo como partícipe secundario de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y de doble tentativa de homicidio agravado por el uso de armas de fuego en concurso real.

La audiencia se realizó durante la mañana de este jueves, con la presencia del menor en la sala. Tras la lectura de los cargos, se dispuso un cuarto intermedio de más de una hora para comenzar a discutir las medidas cautelares que regirán durante el proceso. Resta determinar si el menor permanecerá en libertad o quedará bajo prisión preventiva.

A pesar de la imputación formal, no trascendieron públicamente detalles completos sobre la calificación jurídica debido al hermetismo con el que se lleva adelante la causa.

Fuente:

Agencia DIB

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