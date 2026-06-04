Miramar: un perro salvó a un chico de un asalto pero terminó apuñalado

Teodoro, el perro atacado en Miramar. Ecos Diarios

Un perro labrador de 10 años resultó gravemente herido tras intervenir para defender a un menor durante un presunto intento de robo ocurrido el fin de semana, a plena luz del día, en Miramar.

Según informó Ecos Diarios y de acuerdo al testimonio de la familia, Agustín, de 11 años, se encontraba en la vereda junto a otros chicos del barrio cuando un hombre identificado como Nicolás Benítez se acercó con intenciones de robarle el celular. En ese contexto, el sospechoso habría exhibido un arma blanca para intimidar al grupo, momento en el que el perro, llamado Teodoro, reaccionó.

Como consecuencia, el animal recibió una puñalada en el rostro que le provocó una perforación de cráneo, una importante pérdida de sangre y la pérdida de la visión en uno de sus ojos. A partir de allí, comenzó una carrera contrarreloj para salvarle la vida. La familia explicó que no contaba con los recursos económicos necesarios para afrontar una atención veterinaria de urgencia.

En ese marco, destacaron la ayuda de integrantes de la organización proteccionista Mapa Miramar, que colaboraron con medicamentos y gastos del tratamiento. También mencionaron la intervención de la veterinaria Tamara Wengier, quien acudió de urgencia a su consultorio en un día de descanso para atender al animal. “Cuando llegó, ya había perdido mucha sangre”, señalaron. Vecinos de la zona también asistieron para contener la situación y frenar la hemorragia inicial, provocada por una herida de aproximadamente 15 centímetros.

Tras la denuncia radicada por la familia, dice Ecos Diarios, la Policía realizó un allanamiento en el domicilio del acusado, quien quedó imputado por maltrato animal. Durante el procedimiento, además, se habrían encontrado estupefacientes. Mientras avanza la investigación, Teodoro continúa en recuperación. Según su entorno, no se trata de un perro agresivo ni entrenado para la defensa, sino de un animal habituado a convivir con otros perros y mascotas rescatadas. Fuente: Agencia DIB

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