miércoles 10 de junio de 2026
9 de junio de 2026 - 20:09

Se vienen temperaturas muy bajas en el AMBA y toda la provincia: ¿cuándo se podrá ver el sol?

Los cambios llegarán el viernes con un giro en la dirección del viento, entrada de aire polar y descenso de las temperaturas. La nubosidad persistirá pero de a poco, se irá disipando.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Habrá un fuerte descenso de temperaturas, tras el ingreso de una masa de aire polar.&nbsp;

Habrá un fuerte descenso de temperaturas, tras el ingreso de una masa de aire polar. 

El invierno comienza a dar las primeras señalas en suelo bonaerense.&nbsp;

El invierno comienza a dar las primeras señalas en suelo bonaerense. 

Gorros, bufandas, camperas y guantes, protagonistas de las jornadas heladas en la provincia de Buenos Aires.&nbsp;

Gorros, bufandas, camperas y guantes, protagonistas de las jornadas heladas en la provincia de Buenos Aires. 

La humedad sigue estancada en la atmósfera en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el centro provincial, por lo que la nubosidad continúa dando postales grises, dignas de fin de otoño.

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El territorio bonaerense transitará un invierno con más precipitaciones de las esperadas para esta época del año. 

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Lo cierto es que, durante la semana, las condiciones climáticas permanecerán sin modificaciones, con algunas lluvias aisladas, pero sin eventos de intensidad. De acuerdo a los pronósticos, recién el viernes podría darse un cambio de patrón, que vendrá de la mano de la rotación del viento al sector oeste.

Según precisó la meteoróloga Soledad Maciel Ramos Mejía en el sitio especializado

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www.meteored.com

, este giro “favorecerá el ingreso de aire más seco, permitiendo dejar atrás gradualmente el ambiente húmedo que predominó durante las últimas semanas”.

frío chicas
Gorros, bufandas, camperas y guantes, protagonistas de las jornadas heladas en la provincia de Buenos Aires.

Gorros, bufandas, camperas y guantes, protagonistas de las jornadas heladas en la provincia de Buenos Aires.

Fin de semana frío

El sábado, no obstante, los cambios continuarán: avanzarán dos masas de aire frío, acompañadas por vientos del sector sur, que posteriormente rotarán al este, que causarán un fuerte descenso de las temperaturas.

De acuerdo al modelo de referencia de predicción europea, el ECMWF, el domingo será un día extremadamente frío. "Las temperaturas mínimas podrían ubicarse cerca de 1°C en distintos sectores del AMBA, mientras que las máximas apenas lograrían aproximarse a los 10 °C durante la tarde”, aseveró la especialista.

De todas maneras, el frío y la dispersión de la nubosidad harán que comience a asomar el sol en los cielos bonaerenses.

La masa de aire más fría y seca permitirá dejar atrás el ambiente húmedo y los cielos cubiertos, cambiando la paleta de colores en un fin de semana largo que será la antesala de la llegada del invierno en la provincia de Buenos Aires.

El invierno se avecina

A poco del inicio de la estación más fría en el hemisferio sur, el Servicio Meteorológico Nacional elaboró un informe con las características más salientes que tendrán los próximos meses de invierno.

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El solsticio de invierno de este año será puntual: será el próximo domingo 21 de junio a las 5.24 de la mañana, hora argentina.

Un solsticio es un evento astronómico en el que el Sol alcanza su máxima posición al norte o al sur del ecuador celeste. Indica el cambio de estación astronómica (el inicio del verano o del invierno), marcando también el día con mayor o menor exposición a la luz solar del año, precisa el Servicio de Hidrografía Naval.

El organismo especifica además que, equinoccios y solsticios, marcan el comienzo de las estaciones astronómicas, cuyas fechas no coinciden año tras año. Esto se debe a que el año trópico, intervalo de tiempo entre dos pasos sucesivos del Sol por el equinoccio vernal, igual a 365.2422 días solares medios, no es divisible con el año del calendario gregoriano, de 365.2425 días solares medios. Pero sólo después de un ciclo de 400 años las estaciones vuelven a comenzar en los mismos días, aproximadamente.

Fuente: Agencia DIB

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