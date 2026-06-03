Contaminación: ordenan indagatoria de directivos de una agroquímica y de funcionarios provinciales

Denuncia de residentes de San Nicolás por contaminación del Río Paraná. Ministerio Público Fiscal

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dispuso que el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo cite a declaración indagatoria a seis directivos de la empresa agroquímica Atanor SA, cinco funcionarios del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y tres presidentes de la Autoridad del Agua por su presunta responsabilidad en la contaminación del Río Paraná y el suelo de la zona.

De acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal, los camaristas hicieron lugar a los recursos de apelación presentados por el fiscal federal Matías Di Lello, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás de los Arroyos, y la querella que representa a un grupo de vecinos de la ciudad.

La causa se inició el 3 de junio de 2014, cuando un grupo de habitantes nicoleños pidió que se investigara a la empresa química por la posible comisión de delitos contra la salud pública (artículos 200 a 207 del Código Penal de la Nación) e infracciones a las leyes N° 24.051 de Residuos Peligrosos y N° 22.421 de Conservación de Fauna Silvestre.

En su presentación, señalaron que, desde hacía varios años, la planta local de Atanor generaba escapes de gas, vertía efluentes líquidos contaminantes al Río Paraná, tendía caños clandestinos, enterraba residuos tóxicos en las barrancas del río y las regaba con líquidos contaminados. También denunciaron que la firma abría las compuertas de la laguna de afinamiento de la planta para su lavado y que eran evidentes las deficiencias edilicias y tecnológicas. Además, los denunciantes señalaron que sufrían daños en su salud y que diversos habitantes del Barrio Química habrían fallecido por causas relacionadas con la actividad contaminante de la planta.

La investigación fue delegada en la fiscalía a cargo de Di Lello, que solicitó una serie de medidas de prueba y recibió el testimonio de distintos vecinos y exempleados del predio. De los informes químicos solicitados surgió la presencia de atrazina en las muestras de agua obtenidas del río, y de cipermetrina y trifuralina en los muestreos del suelo. Fuente: Agencia DIB

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