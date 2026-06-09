miércoles 10 de junio de 2026
9 de junio de 2026 - 20:46

Autorizaron la cremación de los restos del Indio Solari y la familia realizó una despedida íntima

El Juez de Garantías, Jorge Rodríguez, firmó la autorización correspondiente. La familia realizó este martes un breve e íntimo responso en el Cementerio Municipal de Lanús.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
La última foto de Carlos Indio Solari, tomada por su amigo y colaborador Gastón Daus el 4 de junio en su casa, un día antes de su fallecimiento. (Instagram/Gastón Daus @gaston_daus)

La última foto de Carlos Indio Solari, tomada por su amigo y colaborador Gastón Daus el 4 de junio en su casa, un día antes de su fallecimiento. (Instagram/Gastón Daus @gaston_daus)

La Fiscalía General de Morón anunció que se autorizó la cremación de los restos de Carlos Alberto "El Indio" Solari, fallecido el pasado viernes 5 de junio, a los 77 años, quien fue despedido por miles de personas en un multitudinario velorio en Villa Domínico, Avellaneda.

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De acuerdo con la información que trascendió y dio a conocer Noticias Argentinas, la familia del artista y su círculo más cercano realizaron este martes una ceremonia íntima y privada para despedir al Indio, en el Cementerio de Lanús.

Ese adiós final llegó después de la explosión de afecto, tristeza y algarabía que ocurrió ni bien se conoció el deceso del músico. Hubo manifestaciones el viernes, el sábado y finalmente, un masivo velatorio de 20 horas en Avellaneda, del que participaron más de un millón de personas.

La última foto

Gastón Daus, colaborador y amigo del Indio Solari durante más de dos décadas, posteó en sus redes sociales la última foto que le sacó al ídolo del rock nacional, el 4 de junio de 2026, un día antes de su fallecimiento.

“Corrí a buscarte por toda la casa, pero no estabas. Entré a tu cuarto y ver tus cosas me rompió el alma, porque no estabas. Te extraño tanto, mi amigo. Te amo tanto tanto como nadie es capaz de imaginar. Gracias por hacerme vivir los 26 años más lindos de mi vida”, escribió Daus en la publicación, con la imagen del músico en su casa de Parque Leloir.

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En la foto, el Indio aparece caminando con un bastón por una arboleda rojiza, paleta propia del otoño. Es una imagen casual, cotidiana, en la que además, mira y señala algo que está fuera de cuadro. Tras lo acontecido, la imagen cobra un valor impensado al momento de la toma, y se vuelve un tesoro para Daus y los millones de almas que lloraron al cantante los últimos días.

Fuente: Agencia DIB

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