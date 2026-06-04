Tandil: recibió el alta el docente que fue agredido por un estudiante

Marcha en Tandil por la agresión a un docente. El Eco de Tandil

Recibió el alta médica el docente que sufrió una salvaje agresión por parte de un estudiante en Tandil. El profesor de música Gastón Valdez estuvo internado en el Sanatorio Tandil, donde se constataron las lesiones sufridas en su rostro, entre ellas una fractura maxilar superior.

Según informó El Eco de Tandil, Valdez pudo regresar a su domicilio y se aguarda el proceso de desinflamación para una futura intervención quirúrgica. El padre del docente presentó la denuncia penal, que recayó en la fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Recién instada la denuncia penal, y al tratarse el agresor de un menor de 17 años, está comprendido en la eventual imputación del delito consignado bajo el proceso del Fuero Penal Juvenil (de 16 a 18 los jóvenes son imputables), siguiendo el mismo derrotero que con la justicia de mayores de edad.

El hecho ocurrió el lunes, cuando el profesor de música sufrió la agresión de un golpe de puño propinado por un alumno de sexto año. El episodio tuvo lugar en medio de una clase, dentro de un aula del Colegio San José. Como consecuencia del ataque, el docente sufrió una grave lesión en el rostro.

Como informó Agencia DIB, una multitud se movilizó en Tandil bajo la consigna “Basta de violencia”, luego de la brutal agresión. Convocados por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), marcharon hacia la Jefatura Distrital, donde entregaron un petitorio a las autoridades para encontrar una solución a la problemática de la violencia. No solo pidieron la intervención de la Jefatura Distrital, sino también la convocatoria a una mesa intersectorial distrital, el fortalecimiento de las acciones preventivas y la creación de nuevos equipos de orientación escolar, además de cargos de especificidad profesional para el seguimiento de situaciones que excedan a los trabajadores de la educación.

Desde Sadop -el gremio que nuclea a los docentes privados- señalaron que “la responsabilidad de la seguridad y el ambiente de trabajo recae en la entidad propietaria, en el empleador”. La movilización pasó por la puerta del Colegio San José y culminó en la Plaza Independencia. Fuente: Agencia DIB

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