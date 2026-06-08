lunes 08 de junio de 2026
8 de junio de 2026 - 17:04

Muerte en un gimnasio de Bahía Blanca: investigan detalles de los trámites de habilitación

El sábado un hombre de 69 años murió tras un accidente ocurrido mientras realizaba actividad física en un gimnasio de Bahía Blanca.

Por Agencia DIB
Sport Club de Bahía Blanca, el gimnasio donde falleció el abogado de 69 años.

Sport Club de Bahía Blanca, el gimnasio donde falleció el abogado de 69 años.

Un hombre de 69 años murió el sábado tras un accidente ocurrido mientras realizaba actividad física en un gimnasio de Bahía Blanca. La víctima fue identificada como Roberto Juan Cafasso, abogado y exdirector del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca hasta 2023.

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De acuerdo con el diario La Nueva, según se reconstruyó, el hombre estaba en el primer piso, en el sector de máquinas cardiovasculares, cuando aparentemente trastabilló al intentar tomar una botella de agua. En ese sector, los equipos se encontraban ubicados muy cerca del borde, sin protección física. “El aparato estaba prácticamente al filo, donde debería haber una pared”, indicó un investigador.

La fiscalía ordenó una serie de pericias, el secuestro de las imágenes de las cámaras de seguridad y un pedido de informes al Municipio para determinar la situación administrativa del gimnasio Sportclub, una de las principales cadenas del país.

El cuerpo cayó desde una altura cercana a los cinco metros, atravesó un techo de placas de yeso y terminó en la planta baja, donde murió. Fuentes del caso señalaron que se trató de una situación evitable y advirtieron que, de haber habido personas debajo, las consecuencias podrían haber sido aún más graves.

En paralelo, se supo que la habilitación provisoria del gimnasio -inaugurado en noviembre- había vencido en enero. También fueron identificados los responsables de la sucursal, siempre según La Nueva.

El intendente Federico Susbielles dispuso una investigación interna para determinar si el establecimiento contaba o no con la habilitación correspondiente. El expediente busca reconstruir el trámite administrativo desde la apertura del local hasta la actualidad, con intervención de las áreas de Planeamiento Urbano, Habilitaciones y Fiscalización.

Fuente: Agencia DIB

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